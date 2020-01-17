Yemeksepeti 2020’de 3000’den fazla yeni istihdamla sektöre güç katıyor

Yemeksepeti, 19. yılında da %50’nin üzerinde büyüdü. 2.800 olan çalışan sayısını 2020 sonunda %125 artış ile yaklaşık 6.000 kişiye çıkarmayı hedefleyen Yemeksepeti, ülke ekonomisine ve istihdamına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Yemeksepeti, Anadolu şehirlerindeki hızlı büyümesini sürdürüyor. Anadolu’daki restoranların cirolarında bir önceki yıla göre %100’e yakın artış yaşandı.

69 ilde, 25.000’in üzerinde üye restoran ve günde aldığı ortalama 480 bin siparişle 14 milyon kullanıcısına hizmet veren Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, 19. yılında da %50’nin üzerinde büyüdü.

Yemeksepeti, Nisan 2019’da kullanıcılarının hizmetine sunduğu online market siparişi uygulaması Banabi ile de kısa sürede sektörde önemli bir oyuncu haline geldi. Banabi bugün 8 şehirde 2.400’in üzerindeki ürünü yaklaşık 15 dakika içinde kullanıcılara ulaştırıyor. Banabi, 2020 sonunda 15 şehirde faaliyet göstermeyi ve depo sayısını ise 3-4 katına çıkarmayı hedefliyor.

2019 yılı sonunda ciro büyüme oranı %54 olarak gerçekleşen Yemeksepeti, 2020 yılında hem online yemek siparişi hem de online market siparişi alanındaki büyümesini sürdürmeyi hedeflerken aynı zamanda sağladığı istihdam ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yeni projeler ve iş kolları ile büyümeye devam ederken 2020 sonunda Yemeksepeti’nin çok daha büyük bir aileye dönüşmesini amaçladıklarını belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “2019 yılının başında 610 olan çalışan sayımız bugün 2.800 kişiye ulaştı. 2020 sonunda ise yaklaşık 6.000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış yaşanacak. Ağırlıklı olarak lojistik operasyon pozisyonları, IT rolleri ve destek fonksiyonlara yerleşimler yapacağız. Ayrıca, üye restoranlar sayesinde dolaylı olarak da istihdama katkı yapmaya devam ediyoruz. Bugün, üye restoranlarımız sadece Yemeksepeti siparişleri için yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor ve bu ekosistemde hep birlikte Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Üye restoranların büyümesine destek oluyor

Bugün Yemeksepeti’ndeki 25 binin üzerindeki üye restoranın %73 gibi çok ciddi bir kısmı tekil restoranlardan oluşuyor. Bir zincir restorana dahil olmayan ve tek şube olarak faaliyet gösteren tekil restoranlar, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da online yemek siparişi sisteminden daha fazla faydalandılar. Buna göre; Türkiye genelinde tekil restoranların sipariş adetleri %55, ciroları ise ortalama %75 arttı.

Lokal bir restoranın sadece telefon siparişleriyle yeterince büyümesinin mümkün olmadığını vurgulayan Nevzat Aydın, “Online yemek siparişi sistemine dahil olduklarında ise çok daha fazla kullanıcıya ulaşabiliyorlar ve cirolarında çarpıcı artışlar yaşanıyor. Çünkü özellikle tekil restoranlar kısıtlı pazarlama bütçeleri nedeniyle hedef kitlesinin hepsine ulaşma fırsatına sahip olamıyor. Yemeksepeti ise onlara kısıtlı bir müşteri profili yerine çok daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı sunuyor. Bugün üye restoranlarımızın her biri günde en az 20 siparişi Yemeksepeti üzerinden alıyor. Yemeksepeti olarak özellikle tekil restoranların ve küçük işletmelerin büyümesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekil restoranların büyümesine katkıda sağlamak ve dolayısıyla yerel ekonomiye destek olmak için çalışmalarımıza ivme kazandıracağız.” dedi.

Anadolu şehirlerdeki tekil restoranların cirolarında %100 artış yaşanıyor

Anadolu kentlerindeki büyümenin çoğu tekil restoranlardan geldi. Anadolu kentlerindeki tekil restoranların sayısında %45 artış yaşanırken, bu restoranların sipariş adetlerinde %76, cirolarında ise %100 artış yaşandı.

İnternetten yemek siparişi kültürünün sadece büyük kentlerde değil, Anadolu’da da giderek yayıldığını son yıllardaki büyüme rakamlarından görüldüğünü ifade eden Aydın, “Yemeksepeti olarak Anadolu kentlerindeki restoranların online yemek siparişi ekosistemine daha fazla dahil olmasına katkıda bulunmak ve özellikle tekil restoranların büyümesini sağlayarak yerel ekonomiye destek olmak en büyük amaçlarımızdan biri. Özellikle lokal restoranların hayatta kalabilmeleri ve işlerini geliştirip cirolarını artırmaları için onlara nasıl daha iyi servis verebileceği, nasıl pazarlama yapacakları ve bir pazarlama yapıldığında neleri ölçmeleri gerektiği gibi konularda onlara danışmanlık veriyoruz. Bu detayları belirlerken restoranlara verilerle destek sağlıyoruz. Ayrıca ilgili istatistikleri iş ortağı restoranlarımızın kullanımına yönelik geliştirdiğimiz bir platform olan ‘Portakal’ uygulamamız ile ücretsiz olarak restoranlara raporlayarak geri bildirim sağlıyoruz. Aslında gündelik işlerinde farkında olmadıkları ve gelirlerini artırabilecekleri noktaları raporluyoruz.” dedi.