Yemeksepeti, Avantajlı Fiyat ve Zengin Çeşit Temasıyla “Bizdensin” Diyor

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, herkes için geniş yelpazede uygun fiyatlı yemekler sunma ilkesini yeni kampanyası “Bizdensin” ile tüketicilere sunuyor. Üniversite öğrencileri, beyaz yakalı çalışanlar ve çocuklu ya da çocuksuz genç aileler gibi geniş bir hedef kitleyi hedefleyen kampanya, Yemeksepeti’nin büyük ilgi gören 1 Ye 1 Hediye avantajını devam ettiriyor.

Her damak tadına ve her keseye uygun seçenek var

TV’den dijital platformlara, sosyal medyadan mobil uygulamaya kadar geniş bir mecra yelpazesinde tüketicilere ulaşmaya başlayan kampanya kapsamında büyük beğeni toplayan 1 Ye 1 Hediye kampanyasına da vurgu yapılıyor.

13 Ekim’de başlayan “Bizdensin” kampanyasıyla Yemeksepeti, geniş ürün / yemek yelpazesi ve uygun fiyatlı seçenekleriyle herkesi lezzetli yemeklerle buluşturmaya davet ediyor.

2023’te Yemeksepeti’nde 2 milyar TL indirim kullanıldı

2023 yılında 80 binden fazla restoran Yemeksepeti’nde indirim uygularken, Yemeksepeti kullanıcılarının kazandığı toplam indirim 2 milyar TL’yi buldu. Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada en çok indirimli sipariş alan mutfaklar döner, burger ve pizza olarak sıralanırken; siparişlerinin indirimli olma oranına göre başı çeken mutfaklar ise salata, etli ekmek ve köfte olarak belirtildi.