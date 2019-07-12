Yemeksepeti Banabi Hız Kesmeden Hizmet Ağını Genişletiyor!

Yemeksepeti’nin yeni girişimi online market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, hız kesmeden yaygınlaşmaya devam ediyor. Banabi Antalya’da da hizmet vermeye başladı. Nisan ayında ilk olarak İstanbul’da hizmet vermeye başlayan Banabi hemen ardından Haziran’da İzmir’de, Temmuz başı itibarıyla da Ankara’da faaliyete geçmişti. Böylelikle Banabi sadece 3 ayda 4 şehirde kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbulluların hizmetine sunduğu yeni girişimi Banabi, yakın zamanda İzmir ve Ankara ile hizmet ağını yaygınlaştırmaya devam etmişti. Banabi’nin İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonraki durağı ise Antalya oldu.

Kısa sürede dört ilde faaliyete giren Yemeksepeti Banabi hız kesmeden yıl sonuna kadar Bursa, Eskişehir, Trabzon, Konya, Denizli, Kocaeli’nde hizmet vermeyi hedefliyor.

2.000’e yakın ürün Antalyalıların kapısında

Market ürünlerini yaklaşık 10-15 dk. içerisinde kullanıcılarına ulaştıran Banabi hizmeti sayesinde İzmir’deki kullanıcılar; dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürününü online sipariş etme fırsatına sahip oluyorlar.

Banabi ile uygun fiyat avantajı

İstanbul, İzmir, Ankara ve şimdi de Antalya’da uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan Banabi’de kullanıcılar, gerçekleştirecek birçok kampanya ile de hesaplı alışveriş imkânından yararlanabilecekler.

Banabi’den sektörde bir ilk: Kapıda ödeme fırsatı

Banabi, kullanıcılarına kapıda ödeme fırsatı sunarak online market ürünleri sektöründe bir ilke imza atıyor.

Kullanıcılar sadece alışveriş öncesinde değil aynı zamanda kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatına da sahip oluyorlar.