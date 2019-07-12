Tatil Dostu 10 Teknolojik Aksesuar

Uçsuz bucaksız koylarda şehir hayatının tüm stresini atmayı planlıyor olsanız da sosyal medya iletişimi, online alışveriş ya da bankacılık işlemlerinin tüm hızıyla devam etmesine engel olmak mümkün değil. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Türklerin tatilde en çok fotoğraf paylaşan ikinci millet olması ve tatil sırasında mobil cihazları tamamen kapatanların oranının sadece yüzde 11 olması akıllı teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığının göstergesi.

Tatil dostu teknolojik ürünler ile tatil keyfini katlamak için, şarj teknolojilerinde global lideri ve akıllı yaşam teknolojilerinde inovasyonun öncüsü Anker, daima kullanıcıların yanında. Soundcore, Eufy, Nebula ve Roav markalarıyla Anker, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu kaliteli, yüksek performanslı ve akıllı ürünleri kullanıcılara sunuyor. Bu derlememizde, seyahatlerinizde ve tatil için gittiğiniz her yerde yanınızda bulundurmanız gereken en önemli teknolojik ürünleri anlatıyoruz.

1)Taşınabilir Powerbank

Teknolojinin ulaştığı noktada pek çok işlemin mobil cihazlar üzerinden yapılması adaptör ve kablolara bağlı bir yaşantıyı doğurmuştu ki Powerbank’lar imdadımıza yetişti. Her türlü akıllı cep telefonunu, akıllı saat, adım sayar, diz üstü bilgisayar, tablet ile kameraları şarj edebilen cihazlar, taşınabilirliği ve ekonomik olmalarıyla oldukça avantajlıdır. Powerbank’larda en önemli nokta batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisidir. Bu noktada sıradan Powerbank’lara göre 2 kat daha hızlı dolabilen, hızlı şarj ve Power Delivery protokolunu destekleyen, Anker PowerCore Speed 20000 mAh PD Taşınabilir Şarj Cihazı, prizlerden uzak durmanızı sağlayacak Powerbank’lar arasında iyi bir alternatif.

2)Gürültü Önleyici Kulaklık

Gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar, gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına yetişiyor; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin öncelikle tercih ettiği tatil dostu ürün oluyor. Akıllı yaşam teknolojilerinde öncü Anker’in SoundCore markasıyla kullanıcılara sunduğu yeni nesil modeller, yenilikçi gürültü önleme teknolojisini kolay erişilir hale getiriyor. Anker SoundCore Space NC, kablolu modda 50 saate, kablosuz modda ise 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve üst düzey kalitesiyle yüksek fiyatlı modellere meydan okuyor.

3)Araç İçi Güvenlik Kamerası

Sosyal medyada paylaşılan yol hikâyelerinin kahramanı araç içi kameralar, yol güvenliği için de ihtiyaç halini aldı. Uzun süren tatil yolculuğunuzda güvenliğiniz için aracınızda araç içi kamera bulundurmalısınız. Anker markası Roav’ın DashCam C1 model araç kamerası; NightHawk Vision teknolojisi, dahili Wi-Fi,özel uygulaması ile gece net 1080p kayıt olanağı sunuyor. Eşzamanlı olarak 4 şeritli trafiği kaydedebilen cihaz, araç kapalı haldeyken de aniden sarsıldığında şok sensörü sayesinde otomatik olarak kayıt yapmaya başlıyor.

4)Araç Şarjı ve Araç Bulucu

Yabancısı olduğunuz bir yerde tatil sırasında aracın yerini bulamamanız tatil keyfinize gölge düşebilir. Oysa Anker Roav Smartcharge F2 Akıllı Araç Bulucu sahibiyseniz akıllı telefonunuzda bulunan uygulama üzerinden aracınızın nerede olduğunu anında öğrenebilirsiniz. Üstelik telefonunuzdaki şarkıları Bluetooth ile aracın ses sistemine yönlendirerek kesintisiz müzik keyfi yaşayabilir; eller serbest modu özelliğiyle direksiyonu bırakmadan güvenli bir şekilde telefon görüşmesi yapabilir ve cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

5)Akıllı Taşınabilir Projeksiyon Cihazı

Tatil dışı kültür sanat etkinliklerine vakit ayırmak, özellikle de en az 1 saatlik filmleri seyretmek mümkün olmayabiliyor. Sinema keyfini tatilde doyasıya yaşamak için Anker’in taşınabilir mini projeksiyonu Nebula Capsule’den yardım alabilirsiniz. Geleneksel projeksiyon makinelerinin özelliklerini yalnızca bir kola kutusu büyüklüğündeki gövdesinde toplamayı başaran portatif projeksiyon, akıllı telefon ve bilgisayarlara kolayca bağlanıyor. Dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Design Award sahibi olan portatif projeksiyon, tek şarjla 3,5 saat video oynatabiliyor; 8 GB dahili hafızasıyla yarı yolda bırakmıyor.

6)Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Doğayı keşfe çıktığınızda müzik keyfini de kesintiye uğratmamak için tatile çıkmadan önce seyahat çantanıza Bluetooth kulaklık koymayı unutmamalısınız. İnsan kulağının işitme sınırının ötesinde sesteki ses yüksekliği işitme hasarına yol açabilir. Kablosuz kulaklıklar bu noktada büyük avantaj sunuyor. Kristal berraklığındaki ses kalitesi ve erişilebilir fiyat etiketiyle kullanıcıların bir numaralı kablosuz kulaklık tercihi haline gelen Anker Soundcore Liberty Air ile kalabalık ortamlarda bile kristal berraklığında görüşmeler yapabilirsiniz. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisiyle çalışan; 20 saat konuşma süresi, çift mikrofonu ve dokunmatik kontrolleri özellikleri bulunan Liberty Air, IPX5 sertifikasıyla suya karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

7)Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Tatil köyünde, sahilde ve benzer dış mekânlarda kullanabileceğiniz taşınabilir hoparlörler, müzik dinleme sürecinin kesintisiz devam etmesini mümkün kılıyor. Anker Soundcore Flare Bluetooth Hoparlör, kulaklarınızdan daha fazlası içindir. Müziğinizin ritmine ait çok renkli bir ışığa sahip taşınabilir hoparlör sayesinde müzik deneyiminizi stratosferik yüksekliklere çekebilirsiniz. Soundcore Flare Bluetooth Hoparlör, IPX7 Dayanıklılık sertifikasıyla yağmurlara ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

8)Araç İçi Şarj Cihazı

Şehirlerarası tatil yolcuğunda özellikle navigasyon uygulamasını kullanıyor ya da online dijital müzik platformlarından müzik dinliyorsanız mobil cihazların pil durumu sıkıntı yaratabilir. Bu gibi durumlarda araç şarj cihazı varsa telefonunuzun ve tabletinizin bataryası dert olmaktan çıkar. Anker PowerDrive+ 2 42W QuickCharge 3.0 Hızlı Araç Şarj Cihazı, cihazlarınızı sıradan şarj cihazlarına göre 4 kata kadar hızlı şarj eder.

9)USB Dönüştürücü Kablo

Hem USB bağlantısı sağlayarak görüntü aktarımı yapmak hem de cihazınızı şarj edebilmek kablo karmaşası olmadan da mümkün. Tatilde ölümsüzleştirdiğiniz anları başkasına aktarabilmek ve bunu yaparken şarj sorunu yaşamamak için USB-C – Lightning kablosu edinmelisiniz. Anker’in USB-C – Lightining kablosu Apple 30W, 61W veya 87W USB-C güç adaptörüyle uyum sağlıyor ve iOS cihazlarda bulunan hızlı şarj olma özelliğinden faydalanarak 30 dakika içinde yüzde 50 şarj imkânı sunuyor.

10)Akıllı Baskül

Havuz, deniz, gezilecek yerler derken ara öğünleri unutabilir veya “denizde yüzmek acıktırır” efsanesi gerçeğe dönüşüp kilo alabilirsiniz. Sağlığınız için kontrolü elden bırakmamalısınız. Anker Eufy BodySense Akıllı Bluetooth Tartı, Baskül – Vücut Yağ Ölçer ile ölçümlerinizi takip ederek karşılaştırabilir ve acil önlem alabilirsiniz.