Yemeksepeti Club, İlk 3 Siparişte 90 TL Kupon Hediyesiyle Başladı

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, yeni sadakat programı Yemeksepeti Club’ı devreye aldı. İlk etapta sınırlı sayıda üyeye açılan program kapsamında kullanıcılar, ilk aşamada yemek siparişlerine dair aşamaları tamamladıkça indirim kuponuna çevirebilecekleri YemekPuan’lar kazanacaklar. Üstelik bu puanlar ve kuponlar hem Yemeksepeti’ndeki tüm restoranlarda geçerli olacak, hem de kazanımda ödeme tipi sınırı olmadığı için kapıda ödemeyi sevenler de bu görevleri tamamlayıp kuponlara ulaşabilecek.

YemekPuan’ları kupona dönüştürme özgürlüğü

Her 1 YemekPuan’ın, 1 TL olacak şekilde hesaplandığı Yemeksepeti Club’da kullanıcılar, isterlerse kazandıkları YemekPuan’ları Ödül Dükkanı’nda kupona çevirebilecekler veya puanlarını biriktirip, daha yüksek tutarlı kuponlar alabilecekler.

Başlangıç görevi 90TL’lik YemekPuan kazandırıyor

Yemeksepeti Club’da başlangıç görevi ilk siparişte 25 TL’lik YemekPuan, ikinci siparişte 30 TL’lik YemekPuan ve üçüncü siparişte 35 TL’lik YemekPuan kazandıracak. Kullanıcılar böylece YemekPuan’ları ile 25 TL, 30 TL ve 35 TL olarak ilk 3 siparişlerinde toplam 90 TL’lik kuponlara ulaşabilecekler.

Yemekle başlayıp Market ve Mahalle ile devam edecek

Kullanıcıların kademeli olarak dahil edileceği ve aşama aşama tüm Yemeksepeti kullanıcılarına açılacak olan Yemeksepeti Club’a herkes üye olabiliyor. Kullanıcıların yalnızca görevlerdeki siparişleri tamamlamaları, Yemeksepeti Club fırsatlarından faydalanmaları için yeterli olacak. İlk olarak sadece yemek için geçerli olacak kulüp programına daha sonra Yemeksepeti Mahalle ve Yemeksepeti Market de dahil edilecek.

Kuponlarım alanına otomatik olarak yüklenecek olan kuponları kullanıcılar yemek siparişlerinde online kredi kartı ödemesi ile kullanabilecekler. Ancak bu kuponlara ulaştıran görevlerin tamamlanması için herhangi bir ödeme yöntemi kullanılabilecek ve kapıda ödemeyi seven kullanıcılar da kazanacak.

Herhangi bir kademenin olmadığı, indirime doyuran kulüp Yemeksepeti Club sadakat programında, yarışma veya farklı kullanıcıların puanlarını görme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kullanıcılar kazandıkları puanları şu aşamada Temmuz ayı sonuna kadar kullanabilecekler.