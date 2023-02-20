Deprem bölgesindeki üreticilere Hepsiburada’dan “Her sipariş, 1 destek” desteği

Hepsiburada, yaşanan büyük afetin ardından deprem bölgesine destek amacıyla ilk günden itibaren acil ihtiyaçların temin edilmesi ve ulaştırılması için tüm imkanlarını sunarken, son olarak bölgede faaliyet gösteren üreticileri desteklemek üzere e-ticaret sektöründe öncülük yaparak “Her sipariş, 1 destek” hareketini başlattığını açıkladı.

“Her sipariş, 1 destek” hareketi kapsamında deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünleri Hepsiburada kullanıcılarıyla buluşuyor. Hepsiburada’nın ana sayfasından ulaşılabilen “Her sipariş, 1 destek” hareketi kapsamında yer alan yöresel ürünlere komisyon, işlem ve hizmet bedeli uygulanmazken, aynı zamanda reklamlarla da destekleniyor.

Hepsiburada, deprem bölgesindeki üreticilerin ürün satışından herhangi bir ticari gelir sağlamamaktadır. “Her sipariş 1 destek” hareketinin detayları için; https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/deprem-bolgesindeki-ureticilere-destek