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Deprem bölgesindeki üreticilere Hepsiburada’dan “Her sipariş, 1 destek” desteği

Hepsiburada, e-ticaret sektörüne öncülük ederek deprem bölgesindeki üreticiler için “Her sipariş, 1 destek” hareketini başlattı. Hepsiburada’nın anasayfasından ulaşılabilen “Her sipariş, 1 destek” hareketi kapsamında yer alan ürünlere komisyon, işlem ve hizmet bedeli uygulanmazken, verilecek her sipariş bölge üreticisine destek olacak.    

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 20 Şubat 2023
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Hepsiburada, yaşanan büyük afetin ardından deprem bölgesine destek amacıyla ilk günden itibaren acil ihtiyaçların temin edilmesi ve ulaştırılması için tüm imkanlarını sunarken, son olarak bölgede faaliyet gösteren üreticileri desteklemek üzere e-ticaret sektöründe öncülük yaparak “Her sipariş, 1 destek” hareketini başlattığını açıkladı.

“Her sipariş, 1 destek” hareketi kapsamında deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünleri Hepsiburada kullanıcılarıyla  buluşuyor. Hepsiburada’nın ana sayfasından ulaşılabilen “Her sipariş, 1 destek” hareketi kapsamında yer alan yöresel ürünlere komisyon, işlem ve hizmet bedeli uygulanmazken, aynı zamanda reklamlarla da destekleniyor.

Hepsiburada, deprem bölgesindeki üreticilerin ürün satışından herhangi bir ticari gelir sağlamamaktadır. “Her sipariş 1 destek” hareketinin detayları için; https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/deprem-bolgesindeki-ureticilere-destek

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 20 Şubat 2023
Bir dakikadan az
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