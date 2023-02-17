Yemeksepeti ve Domino’s’tan Depremzedelere 30.000 Pizza

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti ve Türkiye’nin en sevilen pizzacısı Domino’s, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için hayata geçirdikleri çalışmalara, özel işbirliği kapsamında bir yenisini daha eklediler.

Deprem bölgesinde zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlara yemek yardımı için hayata geçirilen işbirliği kapsamında, Kızılay koordinasyonunda bir ay boyunca her gün 1.000 pizza dağıtma projesi hayata geçirildi.

Deprem bölgesinin tamamına yayılacak

15 Şubat’ta ilk 1.000 pizza dağıtımı Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Malatya’da Kızılay yemek dağıtım noktalarına yapıldı. Önümüzdeki 1 ay içerisinde 30.000 pizza, depremden etkilenen il ve ilçelerindeki afetzedelere Yemeksepeti ve Domino’s aracılığıyla ulaştırılmış olacak.