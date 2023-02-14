Hepsiburada 1 milyon adetin üzerinde ürünü ihtiyaç sahiplerine teslim etti

Depremin ilk gününden itibaren bu felakette zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatmak için harekete geçen Hepsiburada, AFAD koordinasyonunda ve farklı sivil toplum kurumlarıyla işbirliği içinde pek çok çalışmayı hayatta geçirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kapsamında, toplam değeri 115 milyon TL eden 1,2 milyon adet malzemeyi deprem bölgesine ulaştıran Hepsiburada; ayrıca AFAD, Kızılay, Ahbap ve AKUT işbirliğiyle platformunda sattığı 220 bin dijital destek kartıyla da yardım kampanyalarına destek oldu.

Seferberlik yardımlarının %90’ı teslim edildi

Hepsiburada platformu üzerinden düzenlenen yardım kampanyalarına 250 binin üzerinde kullanıcı katıldı ve 13 Şubat itibarıyla Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında müşterilerin verdiği siparişlerin %90’ı deprem bölgesine teslim edildi.

Hepsiburada çalışanlarından depremzedelere destek

1.500 çalışanını “deprem seferberliği” çalışmalarına yönlendiren Hepsiburada, depremden zarar gören yurttaşların yaralarını sarmak için çeşitli projeler hayata geçirdi.

Bunun yanı sıra, Hepsiburada çatısı altında düzenlenen yardım hareketi kapsamda Hepsiburada ve grup şirketi çalışanları toplam 1,5 milyon TL değerinde bağış gerçekleştirdi.

Şirket olarak yaptığı katkı ve yardım malzemesi gönderimleriyle Hepsiburada ve çalışanlarının bölgeye yaptığı yardımın toplam değeri 5 milyon TL’yi aştı.

Yardım malzemelerinin doğrudan dağıtımı yapıldı

Bölgede yaptığı çalışmalar sonrasında 120 aracı ve lojistik ağıyla yardım malzemelerinin depremzedelere doğrudan dağıtımını yapan Hepsiburada; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Adana, İskenderun ve Gaziantep’e yardım malzemelerini ulaştırdı.

Lojistik imkanlarını seferber etti

HepsiJET Adana deposunu dağıtım ve koordinasyon merkezine çeviren Hepsiburada, yardım kampanyaları kapsamında Hepsiburada’nın ve paydaşlarının afet bölgesine ulaştırmak istedikleri ürünleri taşıyan tırlarıyla sürekli olarak deprem bölgesine sevkiyat ve dağıtıma devam etti.

STK, belediye ve kamu kuruluşlarına lojistik destek

Çeşitli STK, belediye ve kamu kurumlarının lojistik ve dağıtım ihtiyaçları için tırlarıyla destek vererek, ihtiyaç duyulan sarf malzemelerini ve yardım ürünlerini bölgeye aktaran ve dağıtan Hepsiburada, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 12 tırla bölgeye jeneratör, kırıcı alet, elektrik malzemesi, çadır, ekmek, su gibi elzem ihtiyaçların taşınmasını ve dağıtımını sağladı.

AFAD ve kamu kurumlarının koordinasyonunda gerçekleştirmeye başladığı doğrudan dağıtımları yaygınlaştırmak için Hepsiburada, tüm Türkiye’den daha fazla küçük aracını bölgeye sevk ettiğini de açıkladı.

Deprem bölgesindeki satıcılara 60 milyon TL ’ lik ön ödeme

Hepsiburada platformu üzerinden satışı yapılan ürünlerin fiyatlarında olası artışların önüne geçecek adımlar atarak satıcılarını bu konuda bilgilendiren Hepsiburada, deprem bölgesindeki satıcılarına destek olmak amacıyla 60 milyon TL’lik ön ödeme gerçekleştirdi.