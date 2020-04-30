Yemeksepeti kullanıcılarını restoranlara desteğe çağırıyor: “Yarın bulabilmek için, bugün destek ol!”

Türkiye’nin bu zorlu günlerinde Yemeksepeti, sadece paket servis ile işlerini yürütmeye çalışan restoranlara destek olabilmek için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanya düzenliyor. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasına Yemeksepeti, TOBB’un katkılarıyla “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile destek veriyor. TOBB iş birliği ile düzenlenen kampanyada kullanıcılar belirli miktarlardaki “Kazandıran Restoran Destek Çeki” satın alarak, bu çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecekler. Yemeksepeti’nin başlattığı “Kazandıran Restoran Destek Çeki” kampanyası sayesinde restoranlar, daha sonra karşılığını kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlayacaklar.

Kampanyanın basın toplantısında konuşan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Kazandıran Restoran Destek Çeki, içinde bulunduğumuz zor dönemde restoranlara destek olmayı amaçlayan bir proje. Bu dönemde, restoranların masa müşterisi olmadığı için maalesef gelirleri azalmış durumda. Dolayısıyla işlerini devam ettirebilmek için ciddi fedakarlıklara katlanıyorlar. Bu proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın alımı yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabilirler.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Bu dönemde restoranlarımızın tek gelir kaynağı olan paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin gücünden faydalanmak amacıyla “Kazandıran Restoran Destek Çeki” kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak, paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Yemeksepeti, tüm dünyada olduğu gibi zor bir süreçten geçen Türkiye’de restoranların işlerini devam ettirebilmeleri için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanyayı daha hayata geçirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin imkanlarından en etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyasına Yemeksepeti, TOBB iş birliği ile hayat geçirdiği “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile destek veriyor. “Kazandıran Restoran Destek Çeki” kampanyası ile Yemeksepeti kullanıcıları, belirlenen miktarlarda destek çeki satın alarak, daha sonra favori restoranlarında bu çekleri kullanabilecekler. Restoranların daha sonra karşılığını kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlamasının hedeflendiği proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, satın aldıkları çekler ile daha sonra ödedikleri bedelin daha fazlasını harcayabilecekler. Böylece hem bu zorlu dönemde favori restoranlarını desteklemiş olacaklar, hem de bu dönem geçtikten sonra bu restoranlardan daha avantajlı bir tutar ile sipariş verebilme şansı yakalamış olacaklar.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve projeye destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesini tanıtmak üzere video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenledi. TOBB ile iş birliği içinde hayata geçirdikleri “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile içinde bulunulan zor süreçte, kullanıcılar aracılığı ile restoranlara destek olmayı planladıklarını belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Kazandıran Restoran Destek Çeki ile Yemeksepeti olarak kullanıcılarımıza, semtlerindeki sevdikleri restoranları destekleyebilecekleri bir ürün sağlamış oluyoruz.Bu zor dönemi atlattıktan sonra her zaman sipariş verdiğimiz restoranlardan yeniden sipariş verebilmek için, bugün destek vermemiz çok önemli. Yemeksepeti kullanıcılarını, yarın sevdikleri yemeği, favori restoranlarından doya doya yiyebilmek için, bugün bu restoranları desteklemeye davet ediyoruz.” dedi. “Bu dönemde, restoranlar masa müşterisi alamadığı için maalesef gelirleri azalmış durumda. Dolayısıyla işlerini devam ettirebilmek için ciddi fedakarlıklara katlanıyorlar. Bu proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın alımı yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabilirler. Restoranlar bu proje sayesinde daha sonra karşılığını yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlıyor olacaklar.” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde, tüm TOBB organizasyonuna, projeye verdikleri destek için teşekkür eden Nevzat Aydın, “Projemiz, yaklaşık 10 bin restorana sunulacak ve kampanyaya katılmayı kabul eden iş ortaklarımızın menülerine ürünler eklenecek. Bu kampanyayı kurgularken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle restoranlarına destek vermeyi hedefledik.” dedi.

Özellikle küçük esnafın bu dönemde daha fazla zorlandığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yemeksepeti’nin düzenlediği “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesinin restoranlar için can suyu olacağını belirtti. TOBB olarak bu projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İşletmelerimizin bu dönemde en büyük sorunu finansmana erişim ve bu süreçten en çok etkilenen işletmelerden biri de restoranlar. Restoranlar şu an sadece paket servis hizmeti ile ayakta kalmaya çalışıyorlar ve birçok kişi evden çalıştığı için paket servis siparişlerinde de azalma var. Tüm bunların etkisiyle restoranların ciroları dörtte bire düşmüş durumda. Ayrıca, restoranların paket servis siparişlerinin azalması çalışan personelde de azalmaya sebep oluyor. Bu dönemde restoranlarımızın tek gelir kaynağı olan paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin gücünden faydalanmak amacıyla “Kazandıran Restoran Destek Çeki” kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak, paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz. Bu kampanya ile kullanıcılarımıza yarın yiyeceğin yemeği bugün al diye sesleniyoruz. Bugün yaklaşık %70’i TOBB üyesi olan 10 bin restoran bu kampanyadan faydalanabilecek. Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira arasında finansmana bu kampanya ile ulaşabilecek. Bu kampanyanın restoranlarımızın hem nakit akışını düzeltmek hem de dijitalleşip ileride daha hızlı büyümek için fırsat olacağını inanıyoruz. İşletmelerimizi yaşatarak, hatta güçlendirerek COVID sonrası döneme daha hazırlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kazandıran restoran destek çeki projesi nasıl işleyecek?

Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi ile Yemeksepeti kullanıcıları, satın aldıkları çekler ile daha sonra bu çekler için ödedikleri bedelin daha fazlasını harcayabilecekler. Örneğin bugün 40 TL ödenerek alacakları çeki, 60 gün sonra kullanıcılar 50 TL olarak harcayabilecekler. Programda “40 Öde – 50 Ye”, “75 Öde – 100 Ye” ve “150 Öde – 225 Ye” özelliklerinde 3 adet çek çeşidi bulunuyor. Kullanıcıların bugün ödedikleri 40 TL, 75 TL veya 150 TL değerindeki çekler karşılığında, satın aldıkları günü takip eden 60. günde, Cüzdan hesaplarına 50 TL, 100 TL ya da 225 TL bakiye yüklenecek ve bu bakiye çek satın alımı yapılan restoranda Cüzdan ile ödemelerde kullanılacak ve tarih kısıtlaması olmayacak. Ayrıca yüklenen Cüzdan bakiyesi ister tek seferde ister parça parça farklı siparişlerde kullanılabilecek.

Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi kapsamında Yemeksepeti’nin belirli kriterler çerçevesinde belirlediği restoranlar programa katılabilecek. Kampanya kurgulanırken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle restoranlarına destek verilmesi hedeflendi için, her restoran kampanyada olmayacak.

Çekler, menülerde restoranlar programa katıldıkça görüntülenebilirken, restoranların “Kazandıran Destek Çeki” Programına girebilmesi için, belirlenen kriterleri sağlayan restoranlara Yemeksepeti’nin Portakal platformu üzerinden pop-up ekran ile teklif sunulacak.

Çek ürünleri yalnızca Online Kredi/Banka Kartı ödeme yöntemi ile ödenen siparişlerde satın alınabilecek ve aynı sepette hem çek hem yemek siparişi verilebilecek. Öte yandan, bir sepette en fazla 1.000 TL değerinde çek satın alımı yapılabilecek.

Yemeksepeti kampanya kapsamında komisyon almayacak

Projenin tanıtımında, Yemeksepeti’nin bu kampanya dahilinde toplanan para ya da bu bakiyelerle daha sonra verilecek siparişlerden hiçbir şekilde komisyon ya da gelir elde etmeyeceğini vurgulayan Nevzat Aydın, “Tüm bu desteklerle birlikte projenin restoranlara bir can suyu olmasını planlıyoruz.” dedi.

Yemeksepeti desteklerini sürdürürken, istihdama da katkıda bulunuyor

Ülke olarak el ele verilmesi gereken bir dönemden geçildiğini belirten Aydın, Yemeksepeti olarak Sağlık Bakanlığı, “Biz bize yeteriz Türkiye” kampanyasına destek verdiklerini hatırlatırken, “Elbette devletimize ve milletimize gerekli desteği vereceğiz. Ancak bu desteği iş hayatına da vermemiz gerekiyor ki, bu süreci atlattığımızda ekonomimiz de en kısa sürede yükselişe geçebilsin.

Yemeksepeti olarak Mart ayından bu yana iş ortağımız restoranlara çok farklı desteklerde bulunduk. Bunun yanında, istihdam anlamında da çalışmalar yürütüyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte dahi bu hedefimizden vazgeçmedik ve sadece 11 Mart sonrası 1.000 kişiyi işe aldık, yıl sonuna kadar da 3.000 yeni istihdam sağlayacağız.” dedi.