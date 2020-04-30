Global müşteri fonu büyüklüğü 8,7 milyar dolar olan Huobi milyonlarca kullanıcısı tarafından “en güvenli borsa” olarak değerlendiriliyor

Global müşteri fonu büyüklüğü 8,7 milyar dolar olan Huobi milyonlarca kullanıcısı tarafından “en güvenli borsa” olarak değerlendiriliyor

Kurulduğu 2013 yılından bu yana hacklenmeyen ve kullanıcıların en çok güvendiği dijital alım satım platformu haline gelen Huobi, güvenlik yatırımlarında hız kesmiyor.

Kripto para haber ve analiz sitesi jgz.com’un 14 kripto para borsası cüzdanını analiz ettiği rapora göre, mart ayında Tether ile (Amerikan Doları’na endeksli kripto para / “USDT”) yapılan tüm işlemlerin yüzde 61’ini gerçekleştiren Huobi, tüm rakiplerini geride bıraktı.

Dünyanın önde gelen dijital varlık alım satım platformu Huobi’nin bu başarılarında güvenlik alanına yaptığı düzenli yatırımlar sayesinde kullanıcılar tarafından “en güvenli borsa” olarak tanınması önemli rol oynuyor. Kullanıcı birikimlerinin korunmasını en üst seviyede öncelik olarak benimseyen Huobi Global platformunda üst üste yedi yıl boyunca kayda değer bir güvenlik açığı ve kripto para hırsızlığı vakası yaşanmadı.

Konu hakkında görüşlerini paylaşan Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş şunları söylüyor: “Kripto para dünyasında kimlik sisteminin olmaması nedeniyle güvenli bir şekilde para yatırmak ve çekmek yatırımcılar için en önemli kriterdir. Huobi borsa güvenliği açısından mükemmel bir risk kontrol sistemine sahip. Bu sayede kullanıcılarımız kripto paralarını güvenle yatırıp, güvenli çekim işlemi yapabiliyorlar. Güvenlik alanında sektörün lideri olduğumuzu söyleyebilirim.”

Bin 300 kişinin çalıştığı Huobi’de güvenlik ekipleri 7/24 görev başında

Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş’e göre Huobi’nin kripto para yatırımcıları için en güvenilir borsa olmasının üç temel nedeni bulunuyor:

Sistem Sürekliliği: Kripto para piyasasında fiyat hareketliliğinin yoğunlaştığı ve işlem adetlerinin arttığı dönemlerde sistemde donma ve teknik sorun da yaşanmıyor. Böyle dönemlerde kripto para yatırımcıları kesintisiz olarak alım satım işlemleri yapabiliyorlar. 2017 ile 2019 arasında Türkiye’de faaliyet gösteren hemen tüm kripto para borsaları çöküşler yaşamış, çok sayıda kripto para yatırımcısı bu durumdan mağdur olmuştu. Huobi, teknik becerileri ile Türkiye kripto para piyasasında fark yaratacak.

Üst düzey güvenlik: Huobi Global risk kontrol ekibi düzenli olarak soğuk ve sıcak cüzdan izolasyonlarını takip ediyor. Çoğunluğunu teknik ekiplerin oluşturduğu bin 300’ün üzerindeki Huobi çalışanı 7 gün 24 saat platformu güvenlik tehditlerine karşı gözlemliyor. Huobi, kullanıcılarının birikimlerinin yaklaşık yüzde 98’ini daha güvenli olan soğuk cüzdanlarda saklıyor. Olağandışı bir durum meydana geldiğinde soğuk cüzdan erişime kapalı olduğu için varlıklarda kayıp yaşanmıyor.

Güvenilirlik: Huobi Global platformu, kullanıcı varlıklarına erişimi engelleyen yönetim mekanizmasına ek olarak, 20.000 BTC’lik Huobi Güvenlik Rezervi fonu ve Huobi’nin geri aldığı tüm Huobi Token’ların (HT) yüzde 20’si ile fonlanan Huobi Kullanıcı Koruma Fonu ile olağandışı durumlarda kullanıcı kayıplarını karşılayacak birikimi güvence altına alıyor ve bu yönüyle yerel rakiplerinden ayrışıyor.

Güvenlikle dijital varlık ekosisteminin gelişimlerinin paralel bir seyir izlediğinin altını çizen Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, “Bir dijital varlık alım satım platformu için en önemli sorumluluk, kullanıcılarının birikimlerini siber saldırılara karşı korumak ve işlem sürekliliğini sağlamaktır. Ne yazık ki zaman zaman bu iki konuda ihmalkar davranan platformların, yaşanan olumsuz durumlar karşısında kripto para piyasasının dalgalı yapısını bir bahane olarak kullandıklarını gözlemleyebiliyoruz. Huobi’de kullanıcı güvenliği ve işlem sürekliliği bizim kırmızı çizgimiz. Türkiye’de her geçen gün daha fazla sayıda kullanıcımız Huobi farkını keşfediyor. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz” diyor.