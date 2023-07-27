Yemeksepeti, Türkiye’nin Dijital İtibar Raporu’nda Sektör Lideri Oldu

Dijital dönüşümün hızla devam ettiği ve tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çoğunlukla online platformlara kaydığı bu dönemde de Yemeksepeti, dijital itibarını ve marka bilinirliğini artırmayı sürdürüyor. 18.45 İletişim Ajansı ve Inbusiness dergisi tarafından 16,5 milyondan fazla verinin analiz edilmesi sonucunda oluşturulan “Dijital İtibar Raporu” (DİR100), tüketici markalarının dijital itibarını ve başarısını ortaya koydu.

Türkiye’de Dijital İtibarı En Yüksek Markalar” listesinde Netflix, Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve Vodafone’la birlikte ilk 5’te yer alan Yemeksepeti, dijital platformlarda tüketicilerle etkileşim kurma ve onların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunma konusundaki başarısıyla sektördeki öncü konumunu bir kez daha doğruladı.

En çok konuşulan markalarda da ilk sıralarda

Raporun En Çok Konuşulan Markalar listesinde ilk sıralarda kendine yer bulan Yemeksepeti, 2022 yılı boyunca 666.879 toplam sonuç sayısı elde ederek dijital platformlarda sıkça tercih edilen ve gündeme gelen bir marka olarak öne çıktı.

Raporda, Türkiye’de dijital itibarı en yüksek 100 markanın belirlenmesi için tüketicilere yönelik 20 farklı sektörde faaliyet gösteren markalar analiz edildi. Bu analizler sonucunda belirlenen markaların verileri, 18.45 İletişim Ajansı tarafından özel olarak geliştirilen metodolojiye göre analiz edildi ve değerlendirildi.

DİR100’e özel metodoloji geliştirildi

Markanın dijital varlığı ve marka bilinirliği üzerine yoğunlaşılan raporda, markanın dijital platformlarda ne kadar sıklıkla gündeme geldiği, ne kadar etkileşim aldığı ve ne kadar görüntülendiği gibi faktörler ele alındı. Ayrıca, belirlenen markaların dijital itibar skoru; içeriklerin olumlu, olumsuz veya nötr olmasına bağlı olarak değerlendirildi.

Bu doğrultuda, Yemeksepeti’nin yüksek sonuç sayısıyla ve dijital itibar skoruyla Türkiye’nin dijital itibar listesinde beşinci sıraya yerleşmesi, markanın dijital medya başarısını ve sektördeki öncü konumunu onaylamış oldu.