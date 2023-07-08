Yemeksepeti’nin Devrim Niteliğindeki Puanlama Sistemi Artık 5’li Skalada 

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, web sitesi ve uygulamasındaki restoran puanlama sisteminde bir değişikliğe giderek 10’lu puan sisteminden, 5’li puan sistemine geçiyor.

Yeni sistemde ayrıca ürün değerlendirmesine dair yenilikler de kullanıcılarla buluşuyor. Bu sayede, kullanıcılar tek bir değerlendirme kriteri üzerinden daha az çaba harcayarak değerli geri bildirimlerini paylaşabilecekler. Bu yenilik kullanıcının değerlendirme sürecini kolaylaştırırken, restoranların müşteri deneyimlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olacak.

Yıllardır milyonların “hangi restoran hangi mutfakta en iyidir, en iyi lezzeti ve servisi hangisi verir” sorularına ışık tutan Yemeksepeti, yeni puanlama sistemi ve kişiselleştirme özellikleriyle yarının değerlendirme deneyimini bugünden şekillendiriyor. Bu yenilikçi adımlarıyla, sektörün öncü puanlama sistemi hızla gelişiyor ve yeme-içme deneyimini daha da kişiselleştirerek, kullanıcılarına bugünün ötesine geçen bir hizmet kalitesi sunmayı hedefliyor.

Müşteriler ve restoranlar için avantajlar sunuyor

Yemeksepeti kullanıcılarının bilinçli kararlar vermelerine imkan sağlayan ve restoranlar için müşteri tabanını genişletme fırsatı sunan restoran puanlama sistemi sayesinde, beklentilere uygun lezzetler ve hizmet kalitesini daha rahat belirleniyor. Restoranlar ise yüksek puanlar ve olumlu yorumlarla yeni müşterilere ulaşıyor ve hizmetlerini geliştirme imkanı yakalıyor.

Yemeksepeti puanlama sistemi, bugüne kadar kullanıcıların güvenle seçim yapmasını sağlarken, restoranların da kalite ve hizmet anlayışlarını sürekli geliştirmelerine yardımcı oldu. Yenilenen 5’li puanlama sistemiyle bu başarının artırılarak sürdürülmesi ve puanlama özelliğinin her iki taraf için de değerli bir platform olmaya devam etmesi amaçlanıyor.

Karar verme sürecini kolaylaştıracak

Yemeksepeti’nin geçiş yaptığı 5’li puanlama sistemi, kullanıcıların yapıyı daha iyi anlamalarına ve daha fazla puanlama yapmalarına yardımcı olacak. Bu sayede, kullanıcılar restoranlar hakkında daha rahat ve hızlı değerlendirmelerde bulunabilecekler. Yeni puanlama sistemi sayesinde, kullanıcıların restoranlar hakkında değerlendirmelerinin daha da iyileştirilmesi planlanıyor.