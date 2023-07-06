Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç kiralama platformu Voltify yayında

Elektrikli araçların Türkiye ve dünyada hızla yaygınlaşması, otomotiv ekosistemini pek çok açıdan değiştiriyor. Bu değişimlerden biri de araç kiralama sektöründe Voltify ile başlıyor. Voltify, tamamen elektrikli araç kiralama amacıyla tasarlanan bir platform ve bu platform 3-12 aylık abonelik modelleriyle, kurumlar ve bireylerin elektrikli araçların performansını ve konforunu deneyimlemelerini sağlıyor.

En çok merak edilen otomobil modelleri, Hedef Filo güvencesiyle

Voltify’ın arkasında %100 iştiraki olduğu Hedef Filo’nun güvencesi ve tecrübesi bulunuyor. Voltify.com.tr adresinde, sürüş deneyimi ve performansı en çok merak edilen hemen her markanın farklı bütçelere hitap eden elektrikli araçları yer alıyor. Voltify kullanıcılarına, en yeni teknolojiye sahip elektrikli otomobilleri en zahmetsiz ve en hızlı şekilde hayatlarına entegre ederek konforlu bir elektrikli araç deneyimi yaşama imkânı sunuyor. Ayrıca, araçların sigorta, bakım ve onarım gibi işlemlerini üstlenerek kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Voltify, kullanıcılarının sadece elektrikli araç sürüş deneyimi ve keyfine odaklanmalarını sağlıyor.

Şu anda voltify.com.tr adresi üzerinden 3 aydan başlayan abonelik modeliyle deneyimleyebileceğiniz otomobiller arasında Tesla Model Y, MG ZS EV, MG4 Electric, Volvo C40 Recharge, Volvo XC40 Recharge, Hyundai Kona, Leap Motor T03 Pro, Mercedes-Benz EQA, Mercedes-Benz EQC, Nissan X-Trail E-4ORCE, Nissan Qashqai E-power, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Renault Zoe, Skywell ET5 gibi piyasaya ilk girdikleri andan itibaren büyük merak uyandıran modeller bulunuyor.

Paylaşım ekonomisi çağında Voltify ve elektrikli otomobiller

Voltify Kurucu ve CEO’su Mehmet Yiğit, Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç kiralama platformu Voltify’da sunacakları hizmetin elektrikli araç kullanımını hızlandıracağını ve yaygınlaştıracağını belirtiyor ve şöyle ekliyor: ‘Teknoloji baş döndürücü hızda gelişirken, tüm alışkanlıklarımız dönüşüyor. Elektrikli araçlar ise şarj, menzil gibi konularda kaygıları beraberinde getiriyor. Biz Voltify olarak, kullanıcıların elektrikli arabaları hayatlarına gerçek anlamda entegre ederek deneyimleyebilecekleri, zahmetsizce merak ve kaygılarını giderebilecekleri bir model sunuyoruz.’

Dünyada pek çok sektörde paylaşım ekonomisinin de büyümekte olduğunun altını çizen Yiğit şöyle devam ediyor: ‘Paylaşım ekonomisi çağında, artık varlık edinme yaklaşımı yerini varlık paylaşımı yaklaşımına bırakıyor. Bu dönüşümün etkilerini ilerleyen yıllarda daha da net bir şekilde göreceğiz. Elektrikli otomobiller çağında ise otomobil kullanma alışkanlıklarımız tamamen değişecek. Voltify olarak, bu iki dönüşümün kesişim noktasında yer alıyoruz ve herkesin kendi yaşam tarzına ve koşullarına uygun tercihler yapabileceği, bağlayıcı olmaktan çok özgürlük sağlayan bir mobilite ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.’

Sürdürülebilir bir geleceğe ve enerji dönüşümüne de katkıda bulunabilecekleri bir alanda olmanın sorumluluğunu hissettiklerini ekleyen Yiğit, bu amaçla otomotiv markalarının yanı sıra, şarj hizmet ve çözümleri alanında faaliyet gösteren şirket ve gruplarla da iş birliği geliştirmeye odaklandıklarının altını çiziyor.

www.voltfiy.com.tr