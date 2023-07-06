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Yemeksepeti, Twitter’ın yeni rakibi Threads’e giren ilk markalardan biri oldu

Instagram'ın yeni sosyal medya platformu Threads'in hayata geçirilmesiyle hızlı bir şekilde bu platforma katılan Yemeksepeti, yeni sosyal ağda çatı ve alt markalarıyla profillerini oluşturarak paylaşımda bulunan ilk markalardan biri oldu.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 06 Temmuz 2023
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Yeni sosyal medya trendlerini yakından takip eden ve bu alanda erken uygulayıcı olma stratejisini sürdüren Yemeksepeti, ilk Threads paylaşımını yaparak dijital alandaki yenilikçi duruşunu bir kez daha göstermiş oldu.

Yemeksepeti’nin, “Ne ilk tweet, ne ilk thread… Önemli olan ilk ısırık bunu unutmayalım.” ifadesine yer verdiği ilk Threads paylaşımı, markanın müşteri iletişimini ve etkileşimini çeşitli platformlarda genişletme çabası olarak da dikkat çekiyor.

Yemeksepeti’nin Threads profili: https://www.threads.net/@yemeksepeti

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 06 Temmuz 2023
Bir dakikadan az
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