Yemeksepeti, Twitter’ın yeni rakibi Threads’e giren ilk markalardan biri oldu

Yeni sosyal medya trendlerini yakından takip eden ve bu alanda erken uygulayıcı olma stratejisini sürdüren Yemeksepeti, ilk Threads paylaşımını yaparak dijital alandaki yenilikçi duruşunu bir kez daha göstermiş oldu.

Yemeksepeti’nin, “Ne ilk tweet, ne ilk thread… Önemli olan ilk ısırık bunu unutmayalım.” ifadesine yer verdiği ilk Threads paylaşımı, markanın müşteri iletişimini ve etkileşimini çeşitli platformlarda genişletme çabası olarak da dikkat çekiyor.

Yemeksepeti’nin Threads profili: https://www.threads.net/@yemeksepeti