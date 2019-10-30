Yemeksepeti Vale’de Bisikletli Kurye Dönemi Başladı

Yemeksepeti, yeni neslin hayat tarzına kolayca entegre edebilecekleri iş modelleri yaratma motivasyonuyla “Vale Bisikletli Kurye” projesini hayata geçirdi. Eylül ayında İstanbul-Caddebostan’da başlayan uygulama hem çevre dostu bir iş modeli olarak öne çıkarken hem de hem üniversite öğrencilerine ve gençlere ek gelir sağlayarak istihdam yaratıyor. İstanbul-Caddebostan’da başlayan “Vale Bisikletli Kurye” uygulaması, öncelikle İstanbul’da ve sonrasında diğer şehirlerde bisiklet kullanımına uygun bölgelerde yaygınlaşacak.

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, 2016 yılında “Artık hiçbir lezzet ulaşılmaz değil” mottosuyla hayata geçirdiği kurye ağı Yemeksepeti Vale ile yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yeni neslin hayat tarzına kolayca entegre edebilecekleri iş modelleri yaratma motivasyonuyla yola çıkan Yemeksepeti, “Vale Bisiklet Kurye” uygulamasını hayata geçirdi. Eylül ayında İstanbul-Caddebostan’da pilot uygulamasına başlayan “Vale Bisikletli Kurye”, hem çevre dostu bir iş modeli olarak öne çıkarken hem de hem üniversite öğrencilerine ve gençlere ek gelir sağlayarak istihdam yaratıyor.

“Ofis hayatını sevmeyen gençlere ek gelir imkânı sağlıyoruz”

Yemeksepeti İş Geliştirme Direktörü Mert Baki, Avrupa’da birçok örneği olan ancak Türkiye’de bisiklet yollarının az olması ve bisiklet kullanım oranlarının daha düşük olması nedeniyle operasyonu zorlu olan bisikletli kurye uygulaması ile sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak ekledi:

“Bu model özelikle üniversite öğrencilerine ve gençlere ek gelir sağlama konusunda dünyada da öne çıkıyor. Ek gelir elde etmek isteyen gençler bu iş modeline ilgi duyuyorlar. Üstelik ehliyete de ihtiyaçları yok. Özelikle üniversite öğrencilerinden oluşan bisikletli kurye ekibimiz, haftanın 4 günü, günde 4 saat çalışarak hem saatlik hem de sipariş başına kazanç elde ediyorlar. Ekibimiz çalışmak istedikleri günleri ve saatleri kendileri belirleyerek bir nevi kendi işlerinin patronu oluyorlar. Sigortalı çalışanlardan oluşan bisikletli kurye ekibimize sipariş teslimatı için gerekli olan bisiklet, mont, kask, telefon, çanta gibi tüm ekipmanları da sağlıyoruz.”

“Düşünülenin aksine bisikletli kuryeler ile daha hızlı bir hizmet verebiliyoruz.”

İstanbul-Caddebostan’da başlayan Vale Bisikletli Kurye uygulaması, öncelikle İstanbul’da ve sonrasında diğer şehirlerde bisiklet kullanımına uygun bölgelerde yaygınlaşacak.

Bisikletli kurye uygulaması ile belirlenen bölgelerde odaklı bir operasyon yürüttüklerini belirten Baki, “Bisikletli kurye ekibimiz daha geniş bir alanda birçok siparişi teslim etmek yerine daha dar bir bölgede daha az sipariş teslim ederek daha hızlı bir teslimat gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda bisikletli kuryeler tüm Delivery Hero bünyesinde yer alan teslimat firmalarında olduğu gibi siparişleri ve teslimat detaylarını görebilmek için bir aplikasyon kullanıyorlar. Kuryeler, kullandıkları aplikasyon içinde bisiklet tanımlaması yaparak maksimum 1 km mesafeli siparişleri teslim ediyorlar. Böylelikle hızlı bir şekilde siparişler teslim ediliyor.” dedi.

Çevre dostu bir iş modeli olarak öne çıkıyor

Yemeksepeti, “Vale Bisikletli Kurye” uygulaması ile kısa mesafeli teslimatlarda bisikletli kurye kullanımı sayesinde hava kirliliğini, karbon ayak izini ve gürültüyü azaltmayı hedefliyor. Şirket aynı zamanda, bisikletli kurye sayısını artırarak hem trafikteki motorlu araç sayısını azaltmayı hedefliyor hem de çevresel etkisini daha aza indirmeyi amaçlıyor.

Bu uygulama ile karbon salınımının olmadığı çevre dostu bir kurye modelini kullanıcılarına sunan Yemeksepeti, bisikletli kurye uygulamasını yaygınlaştırarak bu tarz çevreci iş modelleri konusunda kullanıcılarını da bilinçlendirmeyi hedefliyor.