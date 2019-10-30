Başarılı Girişimcilerin 5 Ortak Özelliği

EIT InnoEnergy tarafından yapılan araştırmaya göre Kadın ve erkek girişimciler veya farklı lokasyonlar arasında belirgin bir fark bulunmuyor. Sürdürülebilir enerji girişimcileri için başlıca yetkinlikler şöyle sıralanıyor: Başarıya yönelme, etkileme ve yönlendirme, risk alma eğilimi, iç kontrol odağı ve ekip çalışması.

EIT tarafından desteklenen Avrupa’nın sürdürülebilir enerji lokomotifi EIT InnoEnergy, Paris’te düzenlenen lider etkinliği Business Booster’da başarılı girişimcilerin en önemli ortak özelliklerinin değerlendirildiği raporu açıkladı.

EIT InnoEnergy’nin özel ekip değerlendirme aracı E2Talent tarafından toplanan 800 girişimci profilinin analiz edildiği EIT InnoEnergy araştırması, sürdürülebilir enerji girişimcilerinin beş kilit özellikten yüksek puan aldığını gösteriyor. Bu özellikler başarıya yönelme, etkileme ve yönlendirme, risk alma eğilimi, iç kontrol odağı ve ekip çalışması olarak sıralanıyor. ESADE Business School ile yürütülen bu araştırmanın, üst düzey yöneticilerin ve yatırımcıların iş kararlarını destekleme konusunda sürdürülebilir enerji girişimcilerinin yetkinliklerine odaklanan ilk araştırma olduğu düşünülüyor.

Sürdürülebilir enerji alanında kadın girişimciler

Araştırma, sürdürülebilir enerji alanında kadın ve erkek girişimcilerinin puanları arasında belirgin bir fark olmadığını gösteriyor. Ancak girişimci profillerinin yalnızca yüzde 10’unun kadınlara ait olması “Kadınların girişimci olmasını engelleyen nedir?” sorusuna dikkat çekmeye devam ediyor.

Kadın girişimcilerin özellikle, dönüştürücü liderlik kategorisinde erkeklerden daha yüksek puan almış olsa da girişimsel öz yeterlilik konusunda yaptıkları değerlendirmelerde erkek katılımcılara göre kendilerine daha az güvendikleri görülüyor. Araştırma ayrıca kadınların erkeklere kıyasla yönetme becerileri konusunda kendilerine güvenlerinin daha yüksek ancak finansal uzmanlık konusunda daha düşük olduğunu gösteriyor.

EIT InnoEnergy İnovasyon Direktörü Elena Bou, raporu paylaşırken yaptığı açıklamada şu sözleri ifade etti: “Girişimciler ve startup’lar için doğru bir dinamiği olan doğru bir ekibe sahip olmak başarı durumunu belirleyebilir. E2Talent aracımızı, yüzlerce sürdürülebilir enerji startup’ının, enerjide dönüşümlerini hızlandıracak tamamlayıcı ekipler oluşturmasına yardımcı olmak için kullandık. Burada topladığımız veriler, bugün Business Booster’da, Avrupa’da başarılı bir sürdürülebilir enerji girişimcisi olma konusunda çok ilginç iç görüler paylaşmamızı sağlıyor. Kadın ve erkek girişimciler veya Avrupa’da faaliyet gösteren girişimcilerin bulunduğu ülkeler arasında belirgin farklılıklar olmadığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu olumlu sonuç, çok daha fazla insan için enerji görünümüne etkide bulunma fırsatı olduğunu gösteriyor.”

Girişimsel başarıda lokasyonun rolü

Araştırmada, toplamda 9 ülkeden analiz edilen profillerle lokasyona bağlı farklılıklar da değerlendirildi. Analizler, bölgesel yetkinliklerde çok küçük farklılıklar olduğunu girişimcilerin, güçlü ve zayıf yönlerin paylaşıldığı beş yeterlilik değerlendirmesinde ise benzer profiller çizdiğini gösterdi.

E2Talent aracı ile yapılan ekip değerlendirmesi, yatırım kararlarını bildirmek, işletmede farklı roller üstlenmek için ekip üyelerinin girişimcilik yetkinliklerini değerlendirmek isteyen tüm sürdürülebilir enerji şirketleri veya yatırımcılarının kullanımına açık.