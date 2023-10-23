Yemeksepeti ve Storytel, Nutuk’u Dinleme Erişimini Herkese Açıyor

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Storytel işbirliğinde hayata geçirilen projeyle, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz eseri “Nutuk”a ve onunla birlikte binlerce sesli kitaba 1 ay boyunca ücretsiz erişim hediye ediliyor.

Bu özel işbirliği kapsamında, Yemeksepeti kullanıcılarına ve takipçilerine, Storytel’de yer alan Yemeksepeti markalı bir sayfa üzerinden ücretsiz erişim sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanmak için herhangi bir sipariş şartı bulunmuyor. Yemeksepeti’nin sosyal medya hesaplarından ve uygulama bildirimlerinden paylaşılan linklerle kullanıcılar bu özel içeriğe yönlendiriliyor.

“Bizim için çok değerli bir sorumluluk”

Storytel ile hayata geçirilen bu anlamlı işbirliği hakkında konuşan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi sözlerini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yemeksepeti olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti Nutuk’u dijital platformda sunmanın gururunu yaşıyoruz. Önceki yıllarda basılı halinin yüz binlerce kopyasını hediye ettiğimiz bu değerli eseri, bu yıl Storytel işbirliğimizle dijital ortamda erişilebilir kılarak, daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Nutuk, sadece tarihimizi değil, geleceğimizi de şekillendiren, bize rehberlik eden bir eser. Bu nedenle, onu değerli kullanıcılarımızla ve gelecek nesillerle buluşturmayı aynı zamanda bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

Şartsız ve sınırsız erişim hakkı sunuluyor

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında hayata geçirilen projenin bir diğer önemli noktası da, dinleyicilere 30 gün süresince sınırsız erişim imkanı sunulması oldu. Böylece belirlenmiş bir kod sınırlaması bulunmadan, 23-29 Ekim tarihleri arasında ilgili linke tıklayarak, Storytel üyeliği oluşturan herkes, Nutuk’a ve binlerce sesli kitaba ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Yemeksepeti ve Storytel, bu işbirliğiyle kullanıcılarına sadece bir yemek sipariş platformu ve bir sesli kitap platformu olmalarının ötesinde, 100’üncü yılını kutladığımız, varlığımızın en değerli temeli Cumhuriyet’i, tüm iş ortaklarıyla yarınlara taşımaya kararlı markalar olduklarını gösteriyor. Bu özel işbirliği ile kullanıcılar, sadece bir tıkla Nutuk’un etkileyici satırlarını dinleme fırsatı buluyor ve Cumhuriyet Bayramı’nı bu eşsiz eserle kutlama şansı yakalıyorlar.