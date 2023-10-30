Yemeksepeti Verileri, Türkiye’nin Pizza Tutkusunu Ortaya Koydu!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, ülke çapındaki 30 milyondan fazla kullanıcısının sevdiği lezzetlerden biri olan pizzayla ilgili son 1 yıla ait sipariş verilerini açıkladı. Türkiye’nin pizza tüketim alışkanlıklarıyla ilgili veriler, ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu.

Yemeksepeti’nin elde ettiği bu değerli bilgiler, pizza tüketimindeki eğilimler, tercihler ve alışkanlıklar hakkında aydınlatıcı bir perspektif sundu. Türkiye genelinde yaz günlerinde dışarıda geçirilen zamanın artması ve tatil sezonu, pizza siparişlerini zirveye taşıdı. 2023 yaz aylarında, pizza sipariş adetleri 2022 yazına kıyasla %26 oranında artış gösterdi.

Türk mutfağı ve burgerden sonra üçüncü sırada

Yemeksepeti verilerine göre, pizza siparişleri genel sıralamada Kebap ve Türk Mutfağı ve Burger’in ardından üçüncü sırada yer aldı. Pizza türlerine göre sipariş listesi, Türk damak tadı hakkında ipuçları verdi. Sonuçlara göre Karışık Pizza, damak zevkine hitap eden çeşitliliği ile listenin başını çekerken, etli lezzetlerden Pepperoni ve Sucuklu Pizza sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı.

Hafta sonunun en sevilen lezzeti pizza

Yemeksepeti verilerine göre, pizza siparişlerinde günün belirli saatleri ve haftanın belli günleri net biçimde öne çıkıyor. Akşam saatlerinde sipariş yoğunluğunun doruk noktasına ulaşılıyor. Tüm 24 saat içindeki pizza siparişlerinin %32’si, 18:00-20:00 saatleri arasında veriliyor. Günlük bazda bakıldığında ise hafta sonu günlerinde pizza siparişlerinde kesin bir artış gözlemleniyor. Pazar günleri ise tüm siparişler içinde pizza, %17’lik oranla günün şampiyonu oluyor.

Özel günler ve önemli etkinliklerde de pizza siparişleri artış gösteriyor. Derbi günleri, üniversite final haftaları gibi dönemlerde insanlar genellikle bir araya gelmeyi tercih ediyor ve bu tür toplantıların vazgeçilmez yemeği pizza oluyor. Bu tür özel günlerde, normal günlere kıyasla pizza siparişlerinde belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle önemli spor karşılaşmalarının olduğu günlerde, taraftarlar maç keyfini pizza eşliğinde yaşıyorlar.

Büyük şehirler pizzaya doyuyor

Kentlere göre istatistik taramalarında büyük şehirlerin öne çıktığı görülüyor. İstanbul, pizza siparişlerinde %42 ile zirvede yer alırken, İzmir ve Ankara ise sırasıyla %9,3 ve %8,1 ile İstanbul’un peşinden geliyor.

2023’ün top 10 pizza listesi