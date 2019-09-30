Yemeksepeti’nden ‘Dünya Kahve Günü’ne Özel Türklerin Kahve Ajandası

Yemeksepeti, her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Kahve Günü’nde kullanıcılarının kahve alışkanlıklarını inceledi. Son yıllarda sayısı hızla artan zincir ve yeni nesil kahve dükkanlarıyla beraber kahveye olan ilgimiz günden güne daha da artıyor. Buna bir de dijital çağın getirdiği online sipariş kolaylığı da eklenince ev veya ofis, gece veya gündüz demeden kahve sipariş ediyoruz.

Yaklaşık beş yüz yıllık bir gelenek olan kahve tüketimi, ülkemizde günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Simgesel olarak toplumsallığı, keyfi ve paylaşımı çağrıştıran kahve, yeni nesil kahve dükkânlarının yaygınlaşması ve online sipariş olanaklarıyla birlikte hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Yemeksepeti de dünyada her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Kahve Günü vesilesiyle milyonlarca kullanıcısının kahve sipariş alışkanlıklarını inceledi.

İşte 2019’un ilk 3 çeyrek verilerinden oluşan kahve ajandası