Huawei Mate 30 Pro, Akıllı Telefon Fotoğrafçılığının Yeni Kralı Olarak Taçlandırıldı

Yenilikçi SuperSensing Cine Kamerası ile Huawei Mate 30 Pro’nun dünyanın en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonu olduğu DxOMark skoru ile tescillendi.

Huawei Mate 30 Pro endüstri lideri kamera sistemi ile DxOMark’tan en yüksek puanı aldı. Mate 30 Pro’nun SuperSensing Cine Kamerası, fotoğraf kalitesinde 131, toplamda ise 121 puan alarak listeye birinci sıradan girdi. Her iki puan da Mate 30 Pro’nun kamerasını mobil fotoğrafçılığın lideri olarak tescilliyor ve rakiplerine karşı çıtayı yükseltiyor.

DxOMark sitesi, Mate 30 Pro’nun fotoğraf performansı hakkında yaptığı yorumda: “Genel DxOMark kamera puanı 121 olan Huawei Mate 30 Pro, akıllı telefon kamera sıralamasının yeni lideri. Bu liderlik büyük ölçüde, önceki liderin tam 5 puan fazlasını almayı başaran, olağanüstü fotoğraf çekiminden kaynaklanıyor” dedi.

Çift ana kamera sistemi

HUAWEI Mate 30 Pro, 40MP Cine Kamera, 40MP SuperSensing Kamera, 8MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla devrim niteliğinde bir dörtlü kamera sistemine sahip. SuperSensing Cine Kamera, ileri teknoloji kameralarla rekabet eden çarpıcı fotoğraflar çekebilen bir çift ana kamera sistemi. Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps’de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Ayrıca 4K Düşük-Işık Ultra-Geniş zaman atlamalı videoyu destekliyor. HUAWEI Mate 30 Pro ayrıca profesyonel görünümlü sonuçlar için kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde etkileyici ışık duyarlılığıyla düşük ışık koşullarında çarpıcı sonuçlar elde etmek için yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç HUAWEI SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.

En yetenekli taşınabilir cihaz

8MP HUAWEI Telefoto Kamera 3x optik zoom, 5x Hibrit zoom ve 30x Dijital zoom sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) + AI Sabitleme (AIS) ve 3D Derinlik Algılama, HUAWEI Mate 30 Serisi’ni akıllı telefon fotoğrafçılığı ve video çekimi için tüketiciler için en yetenekli taşınabilir cihaz haline getiriyor. Ön yüze bakan 3D Derinlik Algılama Kamerası, özçekimler ve portreler için doğru alan derinliği bilgileriyle gelişmiş bokeh efektleri sunuyor.