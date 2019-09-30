Etkileyici Pil Gücüne Sahip Galaxy M30s Ön Siparişte Türkiye’de

Samsung Electronics, teknoloji tutkunu Yve Z kuşakları için yeni Galaxy M serisi akıllı telefonunu karbon siyahı, pasifik mavisi ve köpük beyazı renk seçenekleri ile sadece online kanallar üzerinden satışa sunuyor. Halen kullanımda olan Galaxy M serisi modellerinin sonuncusu olan M30s tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

6.000 mAh etkileyici pil gücü, üçlü arka kamerası ve harika oyun deneyimi sunan AI Game Booster ile dikkat çeken Galaxy M30s ile birlikte 26 Eylül-14Ekim 2019 tarihleri arasında sadece online mağazalarda ön siparişe özel sınırlı sayıda Galaxy Fit e ve AKG Y100 Kablosuz Kulaklık hediye edilecek.

Galaxy M30s, 6.000 mAh gücünde bir pile sahip. Öyle ki, bir kez şarj edildiğinde aralıksız 29 saate kadar video izlenebiliyor veya 49 saate kadar sesli arama yapılabiliyor veya 131 saate kadar müzik dinlenebiliyor. Ayrıca Type-C 15W hızlı şarj cihazı da telefonla birlikte geliyor. Galaxy M30s, 4 GB RAM’i ve 64 GB dahili hafızasıyla da göze çarpıyor. 6.000 mAh kapasiteli piline rağmen telefon sadece 8.9mm inceliğinde ve 188 gram ağırlığında olduğundan elde tutması ve taşıması son derece rahat.

Galaxy M30s, parlak ve canlı renkler sunan muhteşem bir 6,4” FHD+ Super AMOLED Sonsuz-U ekrana sahip. Galaxy M30s’de üçlü arka kamera özelliği bulunmakta olup, üç kameradan biri olan 48MP çözünürlüğü ile dikkat çeken arka ana kamerası sayesinde kullanıcılar mükemmel fotoğraflar çekebilecekler. Güçlü Ultra Geniş Açılı Kamera, kullanıcıların dünyayı neredeyse gördükleri gibi yakalamalarını sağlayan 123 derece görüş açısına ve Galaxy M30s’e özgü 5 MP kamerası da Canlı Odak özelliğine sahip. 16 MP ön kameranın ise selfie odağı ve ekran içi flaşı bulunuyor.

Galaxy M30s’in kamerasında yer alan Görsel Zeka özelliği ve Hata Tespit Etme sayesinde birbirinden kaliteli fotoğraflar çekmek şimdi çok kolay. Galaxy M30s’in 20 farklı çekim modu fotoğrafı optimize ederek yaşanılan anları unutulmaz kılıyor. Ayrıca düşük ışık koşulları için geliştirilmiş bir Gece Modu bulunuyor. Cihaz, Ultra Ağır Çekim, Süper Dengeli ve Hızlı Geçiş özellikli 4K videoları kaydedebiliyor. Ayrıca, 2.3GHz’e kadar çalışma hızı sağlayan yepyeni Exynos 9611 sekiz çekirdekli işlemciye sahip.

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GALAXY FIT E ve AKG Y 100 kablosuz kulaklık hediye

Samsung’un online mağazası shop.samsung.com/tr üzerinden veya kampanyaya katılan diğer 3. Taraf satış noktaları üzerinden satışı gerçekleşecek olan Galaxy M30s’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV Dahil 2.699 TL. 26 Eylül- 14 Ekim tarihleri arasında ön sipariş ile Galaxy M30s sahibi olan tüketiciler, tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 249 TL değerindeki Galaxy Fit e ve tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 499 TL değerindeki AKG Y100 Kablosuz Kulaklık’a ücretsiz sahip olma fırsatını yakalayacak.