Yemeksepeti’ne Brandverse Awards’tan 8 Ödül!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, bu yılki Brandverse Awards ödül töreninden 8 ödülle öne çıktı. Sektörün liderleri arasında yerini sağlamlaştıran Yemeksepeti, başarısını 6 kategoride aldığı ödüllerle taçlandırdı.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından organize edilen Brandverse Awards, markaların pazarlama ve iletişim çalışmalarını değerlendirerek ödüllendiren önemli bir platform olarak kısa sürede iş dünyasının büyük ilgisiyle karşılandı.

Yemeksepeti sosyal medya ekibi ödülleri topladı

Sektörün standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve 2022 yılından itibaren Social Media Awards Turkey’i de kapsamına alan Brandverse Awards’ta bu yıl Yemeksepeti, 8 ödülle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

16 Haziran’da Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleşen görkemli ödül töreninde Yemeksepeti adına ödülleri, markanın sosyal medya ekibi aldı.

“Baklava Girl” kampanyasına ödül yağmuru

Ödül töreninde Yemeksepeti, birbirinden farklı 6 kategoride 8 ödülle göz doldurdu. Online alışveriş ve sipariş kategorisinde Yemeksepeti ile Altın ödül kazanırken, aynı kategoride Yemeksepeti Market ile Gümüş ödülün sahibi oldu.

Sosyal Medya ve Dijital ana bölümünde ise markanın fark yaratan kampanyaları dikkat çekti. Baklava Girl ft. Yemeksepeti adlı kampanya, Küçük Bütçeli Büyük İşler kategorisinde Gümüş ödül alırken, aynı kampanya Sosyal Medya Kampanyası kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu. Bu kampanya ayrıca Gerçek Zamanlı Kampanya ve Viral Etkileşim kategorilerinde de Gümüş ve Bronz ödüllerle taçlandırıldı.

Otonom teslimat robotu YEBO da ödüllendirildi

Yemeksepeti’nin Köfteler Yarışıyor adlı kampanyası da Sosyal Medya Kampanyası kategorisinde Gümüş ödül kazandı ve markanın dijital alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Strateji ana bölümünde ise Yemeksepeti, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği otonom teslimat robotu YEBO’nun başrolünde yer aldığı İnovatif Teslimat Modelleri projesiyle Sektörü Geliştiren Stratejiler kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu. Bu ödül, markanın sektördeki etkisini ve yenilikçi yaklaşımını bir kez daha teyit etti.

Yemeksepeti’nin bu başarısı, markanın sosyal medya ve dijitaldeki etkinliğinin yanı sıra yaratıcı stratejiler ve inovatif teslimat modeli ile sektördeki lider konumunu pekiştirdiğinin bir kanıtı oldu.

Yemeksepeti’nin aldığı ödüller