Yemeksepeti’nin Beklenen “1 Ye 1 Hediye” Kampanyası Başladı!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, başlattığı “1 Ye 1 Hediye” kampanyasıyla kullanıcılarının en sevdikleri restoranlardan en sevdikleri yemekleri en uygun fiyatlarla tatma şansını artırarak, hem kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor, hem de iş ortaklarına değer katıyor.

Daha fazla seçenek ve avantaj sunuyor

Kampanyanın başlangıcında Dominos, Arby’s ve Popeyes gibi önde gelen üç marka yer alırken, 27 Mart itibarıyla Pizza Lazza, OSES ve McDonald’s da kampanyaya dahil oldu. Yemeksepeti’nin sunduğu fırsatlar zinciri; çeşitlilik ve farklı zevklere uygun menülerle devam ederek kullanıcılara daha fazla seçenek ve avantaj sunacak.

Uygun fiyata en sevilen lezzetlere erişim imkanı

Yemeksepeti, “1 YE 1 Hediye” kampanyasının hem kullanıcılarını hem de iş ortaklarını memnun etmeyi amaçladığını belirtirken, kullanıcıların bu avantajlı kampanyadan yararlanarak en sevdikleri lezzetlere uygun fiyatlarla ulaşabileceğini vurguluyor. Yemeksepeti, kampanya süresince daha fazla restoran ve menü seçeneğini kullanıcılara sunarak, herkes için cazip bir yemek deneyimi sağlamayı hedefliyor.