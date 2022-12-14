Yemeksepeti’nin Satış Deneyimi ‘Güven Damgası’yla Tescil Edildi

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nin güvenli satın alma deneyimi, Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda yetkilendirdiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Güven Damgası” ile tescil edildi.

Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de 30 milyonu aşkın kullanıcısına 65 bin iş ortağı restoran, Yemeksepeti Mahalle üzerinden 11 bin ortağı mahalle esnafı ve yüzlerce Yemeksepeti Market hizmet noktasıyla hizmet veren Yemeksepeti, sunduğu güvenli satın alma deneyimiyle “Güven Damgası” almaya hak kazandı.

Yemeksepeti, kriterleri başarıyla karşıladı

Güven Damgası için öncelikli koşullar olan tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygunluk gibi standartları karşılayan Yemeksepeti; ayrıca iş ortaklarının tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün ve elektronik ticaret hacminin artırılmasını sağlamasıyla da bu sertifikayı almaya layık görüldü. Güven Damgası’nı almaya hak kazanması ile Yemeksepeti’nin, kendisine gelen tüm talep ve şikayetleri etkin bir şekilde yönettiği ve sonuçlandırılmasını sağladığı belirlenmiş oldu.

Güvenlik ve kalite standardı anlamına geliyor

E-ticaret şirketleri için geçerli olan Güven Damgası, Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayımlanan “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ” ile hayata geçmişti. Güven Damgası’nı gören kullanıcılar, ilgili e-ticaret hizmetinin belirli standartları yerine getirdiğini; tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını; güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilmiş oluyor ve alışveriş yaparken kendilerini güvende hissediyorlar.

Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen bu sertifikayı almaya hak kazanmak için e-ticaret şirketlerinin karşılaması gereken belirli kriterler bulunuyor.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde güven damgası, “Bu tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmış halde. Türkiye’de bugüne kadar 90 e-ticaret şirketi Güven Damgası alabilmiş durumda.