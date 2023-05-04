Yemeksepeti’nin Yemek Teslimat Robotu YEBO, Caddebostan Sokaklarına Döndü!  

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti’nin vatandaşlar ve medya tarafından büyük ilgiyle karşılanan teslimat robotu YEBO, tekrar Caddebostan sokaklarında! Fosil yakıt tüketmeyen, elektrikle çalışan ve doğa dostu sipariş teslimatı yapan YEBO, Caddebostan’ın seçili restoranlarından ve Yemeksepeti Mahalle işletmelerinden siparişleri teslim etmeye devam ediyor.

Teknoloji yatırımlarıyla kullanıcılarına sadece bugünün değil, geleceğin müşteri deneyimini yaşatmak için önemli inovatif projeler hayata geçiren Yemeksepeti, bunlardan biri olan otonom teslimat robotu YEBO ile benzersiz bir deneyim için tekrar yola çıktı. Belirli mahalle işletmeleri ve restoranlardan sipariş veren kullanıcılara sunulan bu yenilikçi deneyim, geleceğin temiz ve çevre dostu teslimat modelinin ilk örneklerinden birini temsil ediyor.

Geleceğin teknolojileriyle donatıldı

Teslimat süreçlerinin akıllı, hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için Yemeksepeti ve DELIVERS.AI işbirliğiyle yerel teslimatın daha çevre dostu, hızlı, hijyenik, akıllı, risksiz ve uygun maliyetli olması hedefleniyor. Simülasyon ortamında otonom navigasyon altyapısı ile çalışan ve 1,6 km çapında teslimatları otomatikleştirmeyi hedefleyen YEBO’nun teknolojisi ve yazılımı da DELIVERS.AI tarafından geliştirildi.

Çevresindeki canlıları ve hareketleri algılamasını sağlayan kamera ve sensörlerle donatılmış olması sayesinde YEBO, tüm gelişmiş otonom robotlardaki gibi güvenli hareket imkanına sahip. Üzerindeki vericiler sayesinde anbean takip edilerek konumu canlı izlenebilen YEBO’nun kapağında ve bataryasında yer alan kilitlerle birlikte, hazne içindeki kamera sayesinde güvenlik sağlanıyor.

YEBO ’ nun getirdiği ilk sipariş 100 TL kazandırıyor

Caddebostan’da tekrar hizmet vermeye başlayan YEBO’nun teslim ettiği ilk siparişten sonraki 150 TL ve üzeri siparişte kullanılmak üzere 100 TL değerinde kupon hediye edilecek. Mayıs sonuna kadar devam edecek kampanyadan, Caddebostan’daki seçili işletme ve restoranlardan sipariş veren kullanıcılar faydalanabilecek.

Sahip olduğu deneyim, uzmanlık ve teknolojiler sayesinde her gün yüz binlerce siparişi en hızlı şekilde kullanıcılarına teslim eden Yemeksepeti; inovatif kimliğiyle, h-ticaret alanında öncü marka olmayı sürdürmek ve teslimatın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstlenmek için yeni projeler hayata geçirmeye de hazırlanıyor.

YEBO sistemi nasıl çalışıyor?

Yemeksepeti’nin otonom gönderim teklifini kabul eden kullanıcılara e-posta üzerinden bir kod gönderiliyor. Hizmet verilen bölgedeki kaldırımlarda, önceden belirlenmiş uygun alanlarda bekleyen YEBO, sipariş geldiğinde özel bir optimizasyon ve navigasyon algoritması ile sipariş edilen ürünü restorandan veya mahalle işletmelerinden teslim alarak kullanıcının bina kapısına kadar götürüyor. Kullanıcı, YEBO üzerindeki alandan kodunu girerek siparişine hızla ve güvenle ulaşıyor.

3 adet kızılötesi dalga boyutunda çalışan derinlik sensörü ve 8 adet görünür dalga boyutunda çalışan kamera ile donatılmış olan YEBO’lar, 360 derece çevresel farkındalığa sahip. Engel tanıma yazılımı ile donatılmış olan YEBO, dinamik ortamlarda bir engele çarpmadan yol alabiliyor. İnsan, hayvan ve çeşitli dinamik nesnelerden kaçınarak sorunsuz bir sürüş gerçekleştirebilen DELIVERS.AI teknoloji altyapılı robotlar; insan yoğunluğu yüksek olan bölgelerde otonom sürüş esnasında, tele-operatör tarafından gerekirse manuel olarak da kontrol edilebiliyor.

İç mekan versiyonu YEBO ’ lar Akasya ve Akmerkez ’ de

YEBO’nun Caddebostan’dan sonra geçtiğimiz yıl içinde hazır hale getirdiği iç mekan versiyonu YEBO’lar ise Akasya ve Akmerkez’de hizmet veriyor. Yemeksepeti üzerinden seçili restoranların siparişlerini alan YEBO, yemek katından giriş katına giderek kapıda bekleyen Yemeksepeti saha elemanına siparişi teslim ediyor.