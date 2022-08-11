Yerli SaaS platformu Enhencer 700 bin dolar yatırım aldı

Enhencer’ın 700 bin dolarlık yatırım turu Diffusion Capital Partners (DCP) liderliğinde gerçekleşti. Yatırım turuna Boğaziçi Ventures’ın yanı sıra, Geometri Melek Yatırım Ağı, bireysel yatırımcılar Umut Şenol ve Arzu Umur da katıldı.

E-ticaret siteleri müşterilerinin satın alma iştahlarını makine öğrenmesi algoritmalarıyla tahmin edip reklam verilmesi gereken kitleyi etkin bir şekilde tahmin eden Enhencer, müşterilerine daha az bütçeyle daha yüksek dönüşüm oranları sunuyor. Pandemiyle birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektöründe, yanlış hedef kitlelere yapılan reklam harcamaları ve dolayısıyla gerçekleşen düşük reklam dönüşümleri en büyük sorun olarak görülüyor.

Enhencer, herhangi bir kişisel veri kullanmadan, KVKK uyumlu olarak topladığı veri üzerinde elde ettiği gerçek zamanlı ziyaretçi davranış modelleriyle bu sorunları en etkin şekilde çözüyor ve müşterilerinin en kârlı hedef kitlelere ulaşmalarını sağlıyor. Özellikle Facebook ve Google reklamları için e-ticaret şirketlerine oldukça kolay bir entegrasyon yapısı sunan Enhencer’ın Türkiye, ABD, İngiltere, Hollanda ve Orta Doğu pazarlarında 150’den fazla ödeyen müşterisi bulunuyor.

Alınan yeni yatırım ile yurtdışı pazarlarda büyümenin hızlandırılması ve ekibin büyütülmesi planlanıyor.

Olcay Öztürk ve Barış Sürücü tarafından kurulan Enhencer, 2019 yılının Mayıs ayında KoçSistem’in girişimcilik platformu Techsquare’de “Yılın Girişimi” olarak seçilmişti. 2020 yılında da 18 milyon TL değerleme ile 1,5 milyon TL tohum yatırım almıştı.