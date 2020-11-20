Zeka Gücü öğrencileri yapay zeka teknolojileri için hayal güçlerini yarıştırıyor

Turkcell, Zeka Gücü projesi çatısı altında Türkiye’deki 182 Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) okuyan öğrencilerin uzaktan eğitimine destek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Zekathon isimli bir yarışma düzenliyor. Zeka Gücü öğrencileri yarışma kapsamında aldıkları eğitimden sonra hayal güçlerinin yardımıyla geliştirdikleri doğal afetlerde hayat kurtaracak ve yapay zeka temalı projelerle yarışacaklar. 20 Kasım – 20 Ocak tarihleri arasında başvurulara açık olacak Turkcell Zekathon’un kazananları, Mart ayında düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Özel yetenekli çocukların eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Turkcell, uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla ‘Zekathon’ ismli bir yarışma düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütecek olan Turkcell Zekathon’a Türkiye’de 182 BİLSEM’de eğitim gören öğrenciler, takım kaptanları ve onlara mentorluk yapacak Turkcell kaptanları ile birlikte katılacak. 20 Kasım – 20 Ocak tarihleri arasında başvurulara açık olacak Turkcell Zekathon, Mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell yöneticilerinin katılacağı ödül töreniyle sona erecek.

Zekathon boyunca öğrenciler, yarışmaya katılacakları projelerinde kullanmak üzere Zeka Gücü LMS üzerinden hızlandırılmış eğitimler alacak. Program kapsamında öğrencilere önce elektronik devre tasarlamak için Arduino ve 3 boyutlu materyal tasarımında kullanılan Tinkercard eğitimleri verilecek.

Ardından öğrenciler aldıkları eğitimler yardımıyla geliştirdikleri doğal afet ve yapay zeka temalı projelerini jüri üyelerine sunacak. Dereceye giren takımlar, ailelerin ve diğer öğrencilerin de katılabildiği Zeka Gücü eğitim platformu ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

“Teknolojiyi tüketen değil üreten bir gelecek yetiştirmek için çalışıyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, teknolojiyi tüketen değil üreten nesiller yetiştirmenin önemine değinerek, “Teknoloji üreten nesiller için 81 ildeki 182 bilim ve sanat merkezimizde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli öğrencilerimizi yarınlara göre yetiştirilmesinin bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin teknoloji alanlarında gün geçtikçe güçlendiğini ve önemli başarılara imza attığını görmekteyiz. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelme yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizin bu projeler ile yazılım ve diğer alanlarda sunulan eğitimlerle gücüne güç katacağına inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yazılım, özgür yazılım ve donanım, algoritma, arduino kodlama, mobil uygulama geliştirme, üç boyutlu modelleme, sphero mini ve drone kullanımı, icatlar gibi teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimler ve diğer alanlarda eğitim imkânı sunmaya yönelik projelere imza atmaya, desteklemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz” dedi.

“Çocuklarımızın hayal gücü teknolojinin yardımıyla yarınlarımızı şekillendirecek”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte böyle bir yarışma düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Zeka Gücü sınıflarıyla hem çocuklarımızın geleceğin teknolojilerine hazırlanmalarına yardımcı olmayı hem de ülkemiz için değer yaratacak çözümlerin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda doğal afet sırasında hayat kurtaracak çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasını teşvik eden Zekathon gibi etkinliklerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çocukların hayal güçleri ile tasarladıkları değerli fikirler teknik yeterlilik kazandıkça harika sonuçlar verebiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve teknoloji eğitimi için öğrencilerimize sunduğumuz destek her zaman devam edecek” diye konuştu.

Yarışma kapsamında öğrencilere sunulan proje teması önerileri şöyle:

Doğal afet temalı projeler için

Afet yönetimi

Arama kurtarma çalışmaları için geliştirilecek robotlar

Sensör bazlı afet ve kişi güvenliği sistemleri

Konum ve sağlık takibi sistemleri

Afet anında yaşlılar veya hayvanlar için geliştirilecek projeler

Sürdürülebilir yaşam projeleri

Giyilebilir teknoloji projeleri

Yapay zeka temalı projeler için

Akıllı kameralar ve görüntü tanımlama sistemleri

Akıllı sesli asistanlar

İnsansı robotlar ve akıllı destek robotları

Mobil ve 4.5G teknolojilerinden faydalanan akıllı araçlar

Yapay Zeka tabanlı akıllı ev aletleri (süpürge robotu, güvenlik ve enerji tüketimi yönetim araçları vs.)

Sanat ve teknolojiyi öğrenen sistemler üzerinden birleştiren her şey

Toplumsal fayda içerikli projeler (yaşlılar, engelli bireyler vb.)

Yarışmaya giren öğrencilere katılım sertifikası ve madalya verilecek. Dereceye giren öğrencilere ise 36 adet Lenovo Tab M10 PLUS MediaTek, 2 adet UBTech UKit Advanced ve 2 adet UBTech UKit Explorer hediye edilecek.