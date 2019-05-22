Merakla Beklenen Asus ZenFone 6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Tayvan merkezli Asus, İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen etkinlikte arkadan öne doğru dönen kamera mekanizmasıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi ZenFone 6 akıllı telefon modelini tanıttı. Kamera sistemiyle çok konuşulan Asus ZenFone 6 bakın, hangi özelliklerle kullanıcılarla buluşuyor.

Yeni Asus ZenFone 6, 9,2 mm ‘inceliğinde’ olan, çerçevesiz ve çentiksiz ekranıyla oldukça şık tasarıma sahip. 6,4 inçlik büyük bir ekranla gelen ve 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihazın camı Corning Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunuyor. DCI-P3 renk gamutunun tamamını destekleyen ve 19.5:9 formatında olan ekran 600 nit parlaklık sunuyor.

Güçlü işlemci güçlü batarya

7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 855’ten gücünü alan ZenFone 6, Andreno 640 grafik birimini kullanıyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama ve 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan akıllı telefon, 5000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Cihazın Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Flip Camera sistemi

48 MP Sony sensörlü ve 13 MP geniş açı olmak üzere dual kamera sistemi bulunan cihaz, lazer otofokus destekli öne doğru dönen mekanizması sayesinde çift arka kameranın ön kamera gibi kullanılmasını mümkün kılıyor. ZenFone 6 ile kamera bölümü 90 derece açıkken fotoğraf veya video çekmek mümkün. Cihazla 4K çözünürlükte 60 FPS / 720p çözünürlükte ise 480 FPS video kaydedilebiliyor.

Arayüz yenilendi

159.1×75.4×9.2 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığındaki ZenFone 6, Android 9 Pie ve ZenUI 6 ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefon, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.

ZenFone 6 fiyatı

23 Mayıs tarihinden itibaren kullanıcılarıyla buluşacak olan Asus ZenFone 6 akıllı telefonun fiyatı RAM ve depolama kapasitesine göre değişiyor. Fiyat seçenekleri şöyle:

6 GB RAM / 64 GB depolama hafızası 499 euro

6 GB RAM / 128 GB depolama hafızası 559 euro

8 GB RAM / 256 GB depolama hafızası 599 euro

Asus Zenfone 6 teknik özellikleri