Huawei’den Yapay Zeka Destekli Veritabanı Altyapısı

Birçok farklı senaryo özelindeki yapay zeka stratejisini 2018’de açıklayan Huawei, yapay zeka desteği ile tasarlanan AI-Native veritabanı GaussDB’yi ve yüksek performanslı depolama sistemi FusionStorage 8.0’ı tanıttı. Huawei bu ürünlerle veri altyapısını yenilikçi bir stratejiyle yeniden tanımlıyor.

Huawei Bilişim Stratejileri Pazarlama Birimi Başkanı David Wang, “İnsanlık akıllı dünya çağına giriyor. Veriler bugünün yenilikçi üretim unsurları olmanın yanı sıra, üretkenliği artırmak açısından da büyük önem taşımaktadır. Heterojen, akıllı ve birleştirilmiş veritabanları; finans, kamu ve telekomünikasyon endüstrilerinin temeli haline gelecektir” dedi.

Tamamen bağlı, akıllı bir dünya inşa etmeye kararlı olan Huawei, bilgi teknolojileri altyapısı ve akıllı cihazların gelişimine liderlik etmeyi sürdürüyor. Huawei yapay zeka destekli bilgi işlem gücüne, algoritmalara ve veritabanına yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Huawei Bilişim Stratejileri Pazarlama Birimi Başkanı David Wang konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yapay zeka destekli lokal veritabanı GaussDB, HUAWEI CLOUD’un yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacak ve x86, ARM, GPU ve NPU algoritmalarını içeren, akıllı hesaplamanın gücünü tamamen ortaya çıkaracak. Yapay zeka stratejimizi ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu amaçla bilgi işlem ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında; iş ortaklarımızla birlikte, daha akıllı bir dünyaya doğru yol almaya devam edeceğiz. Huawei müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte açıklık, iş birliği ve ortak başarı ilkeleri ekseninde bir veri endüstrisi ekosistemi inşa ederek, akıllı endüstrileri ilerletme konusunda son derece kararlıdır” dedi.

FusionStorage 8.0, aynı anda blok, dosya, nesne ve Hadoop Dosya Sistemi (HDFS) protokollerini destekleyerek tek bir depolama sisteminin tüm veri merkezini yönetmesini sağlıyor. Sistem, yapay zekayı; kaynak planlaması ve hizmet sunumundan sistem optimizasyonuna, risk tahminine ve hata konumuna kadar tüm depolama yönetimi entegre ediyor.

Açıklık, iş birliği ve ortak başarıya odaklı bir endüstri ekosistemi

Huawei, veri altyapısını bilgi işlem, depolama ve veri işleme özelinde yeniden tanımladı. Şirket, bilgi işlem gücünü daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için bu teknolojiye öncülük etmeye devam ediyor. Huawei, depolama mimarisini yeniden tanımlayarak, depolama verimliliğini artırmaya ve akıllı depolamanın gelişimine de katkıda bulunuyor. Yeniden tanımlanmış bir veri işleme platformu, veri analizini daha akıllı hale getirecektir.

Huawei’nin GaussDB ve FusionInsight büyük veri çözümleri, bugüne 60 ülke ve bölgede, 1.500’den fazla müşteri tarafından tercih edildi. Bu iki çözüm ayrıca 500’den fazla iş ortağı tarafından benimsendi ve finans, telekomünikasyon, kamu, enerji, sağlık, üretim ve ulaşım gibi sektörlerde yaygın olarak kullanıldı. HUAWEI CLOUD, bulutta veri ambarı hizmetleri de dahil olmak üzere, 13 farklı veritabanı hizmeti başlattı. Huawei FusionStorage, IDC’nin 2018’deki yazılım tanımlı depolama pazar payı raporuna göre pazar lideri olma başarısını gösterdi.

Huawei Global Industry Vision (GIV), küresel veri hacminin 2018’de 32,5 ZB’den 2025’te 180 ZB’ye yükseleceğini öngörüyor. Huawei, geleceğin akıllı dünyasına yatırım yapmaya ve ve veri altyapısını yeniden tanımlamak için çalışmaya devam edecek.