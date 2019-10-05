AirPods’un Yeni Rakibi Microsoft Surface EarBuds Tanıtıldı!

Yazılım devi Microsoft, 2 Ekim günü düzenlediği etkinliğinde Surface bilgisayar modelleri ve katlanabilir çift ekranlı telefon modeli ile birlikte Surface EarBuds kablosuz kulaklık modelini de tanıttı. Microsoft’un ilk kablosuz kulakiçi kulaklık modeli hakkındaki detaylar blog yazımızda.

Kablosuz kulakiçi kulaklık Microsoft Surface Earbuds, tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple AirPods‘a rakip olan kablosuz kulaklıklar, üst seviye ses kalitesi için özel olarak hazırlandı. Surface Earbuds’un dikkat çeken özelliklerinden biri de 24 saate kadar pil ömrüne sahip oluşu.

Gürültü engelleme özelliği

Surface Earbuds, gürültü önleyici özelliği sayesinde telefonla konuşurken gürültüyü azaltabiliyor. Kablosuz kulaklık, Cortana entegrasyonu sayesinde ise kullanıcısının sesli komutlarını algılayabiliyor. Office entegrasyonu bulunması sayesinde Office uygulamaları ile entegre çalışabilen Surface Earbuds, dokunmatik bir yüzeye sahip.

Farklı bir tasarım

Tasarımı birçok kişi tarafından garip bulunan ve beğenilmeyen kulaklığın ergonomiye ve ağırlığa odaklanarak tasarlandığı açıklandı. Kulaklık, farklı tasarımı sayesinde kulakta dengeli bir şekilde durabiliyor.

60 dile anlık çeviri

Bağlantı tarafında Bluetooth kullanan kablosuz kulaklık, 60 dile anlık çeviri yapabilme özelliğine de sahip. Şarj özellikli bir hazne ile gelen kulaklık, 24 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor.

Microsoft Surface Earbuds fiyatı

Yeni kablosuz kulaklık modeli Surface Earbuds, 249 dolarlık fiyat etiketine sahip. Microsoft Surface Earbuds, 2020’de satışa sunulacak.