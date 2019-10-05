Microsoft Surface Neo Katlanabilir Tablet Tanıtıldı!

Microsoft, çift ekranlı cihaz üzerinde çalıştığını duyurduktan 10 yıl sonra, 2 Ekim’de düzenlediği etkinlikte Surface Duo katlanabilir çift ekranlı telefon ve Surface Neo katlanabilir çift ekranlı tablet modellerini tanıtarak ilginç bir sürpriz yaptı. Dev etkinlikte tanıtılan ürünlerin tüm özellikleri hakkında detay bulunmuyor olsa da öne çıkan özellikler açıklandı. İşte, Surface Neo katlanabilir çift ekranlı tabletin öne çıkan özellikleri.

Dev etkinlikte Microsoft Surface Neo’nun iki ekranın özellikleri paylaşıldı. 655 gram ağırlığındaki tablet, küçük boyutları ve hafifliği sayesinde katlandığında rahatlıkla taşınabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Tabletin tasarımının en çarpıcı yönü iki ekran arasındaki boşluk. Surface Neo’nun iki ekranında farklı uygulamaların kullanılabilmesi kullanıcılar için büyük kolaylık olacak.

En ince LCD ekran

655 gram ağırlığındaki tabletin her iki ekranı 5,6 mm kalınlığında. Şimdiye kadar üretilmiş en ince LCD olarak tanımlanan tabletin ekranı, Gorilla Glass tarafından korunuyor. Ekran açıldığında ortaya 9 inçlik bir tablet çıkıyor.

Dizüstü bilgisayara dönüşüyor

360 derece dönebilen bir menteşeye sahip oluşu sayesinde tableti arklı yapılandırmalarla kullanmak mümkün oluyor. Microsoft Surface Neo, dizüstü bilgisayar görünümüne bürünebiliyor.

Windows 10X işletim sistemi

Microsoft Surface Neo katlanabilir tablet, Windows 10X işletim sistemi kullanıyor ve Başlat Menüsü ve görev çubuğu bulunduruyor. Cihazın arayüzü Windows 10 ile benzerlik gösteriyor.

2020 yılının yazında geliyor

Yeni nesil tablet modeli Microsoft Surface Neo katlanabilir tablet, 2020 yılının yaz aylarında satışa çıkacak.