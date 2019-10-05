Yeni Katlanabilir Telefon Microsoft Surface Duo Tanıtıldı

Microsoft, New York’ta düzenlediği Surface etkinliğinde Microsoft Surface Duo katlanabilir akıllı telefon modelini duyurdu. Çift ekranlı cihazların hayal kırıklığına uğrattığı dönemde Microsoft, çift ekranlı katlanabilir akıllı telefon modeliyle uzun bir aranın ardından akıllı telefon pazarına döndü. İşte, Microsoft Surface Duo hakkındaki bilinen tüm detaylar.

Mobil cihazlar konusunda kötü deneyimleri olan Microsoft, Surface Duo katlanabilir akıllı telefon sayesinde pazar payını arttırmayı ve satış oranlarını yükseltmeyi istiyor. Microsoft, Surface Duo ile Samsung Fold cihazların kısa sürede bozulmasını avantaj olarak kullanmak istediğini ortaya koydu.

Android işletim sistemi

Surface Duo katlanabilir akıllı telefon, işletim sistemi olarak Android alt yapısını kullanacak. Yetkililer her iki ekranda ayrı uygulamaların çalıştırılabileceğini ve ikinci ekranın klavye veya oyun kolu olarak da kullanılması için yeni özellikler ekledikleri açıkladı. Ofis kullanımı ve oyun oynamak için daha ideal hale getirilen Surface Duo, anlaşılan tablet taşıma sorununu ortadan kaldıracak.

SnapDragon 855 işlemci

Surface Duo katlanabilir akıllı telefon, iddialara göre kalbinde SnapDragon 855 işlemci taşıyacak. Cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor. Microsoft’un donanım ve yazılım konusunda kullanıcılara en iyi şekilde destek vermesi durumunda küllerinden doğarak akıllı telefon pazarında söz sahibi olabilir.

2020’den sonra satışı yapılacak

Surface Duo katlanabilir akıllı telefon, 2020’de satışa sunulmayacak. Erken tanıtım yaparak uygulama geliştiriciler için daha iyi bir zemin hazırlamayı isteyen Microsoft’un Surface Duo için ne kadar süre yazılım desteği vereceği kullanıcılar tarafından merak ediliyor.