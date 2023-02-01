Akmerkez’de asansör kullanan bir robot: Yemeksepeti YEBO

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, daha önce Caddebostan’da ve sonrasında Akasya’da iç mekan versiyonunu hayata geçirdiği YEBO’yu, Etiler’in seçkin alışveriş merkezlerinden Akmerkez’de hizmete sundu. Akmerkez’deki anlaşmalı restoranlara verilen siparişleri teslim alan otonom robot YEBO, kapıdan saha çalışanına teslim etme görevini üstleniyor.

Yeni yazılımıyla YEBO artık çok daha akıllı

Saha Robotik işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile Yemeksepeti’nin doğa dostu ve yenilikçi teslimat robotu YEBO, 2.0 versiyonuyla becerileri daha da artırılmış biçimde alışveriş merkezlerindeki restoranlara hizmet veriyor. Akmerkez’deki yemek katının bekleme alanında duran YEBO, Yemeksepeti üzerinden anlaşmalı restoranlarda sipariş oluştuğunda restoranın önüne giderek orada bekliyor.

Robotta bulunan iki hazne sayesinde YEBO, tek seferde çok daha fazla paket taşıyabiliyor. PIN kodunu giren restoran görevlisi siparişi YEBO’ya yükledikten sonra YEBO, asansörü kullanarak Akmerkez’in yemek katından giriş katına iniyor. Kapıda bekleyen Yemeksepeti saha elemanı, ekranda restoranın adını seçerek kendisine özel tanımlanmış PIN’i giriyor ve hazneyi açarak siparişi teslim alıyor. Böylece AVM içine girip sipariş teslim almakla zaman kaybetmiyor.

Otonom robot asansör kullanabiliyor

En son donanım ve yazılım teknolojileriyle donatılan YEBO, gelişmiş sensörleri sayesinde önüne bir cisim veya canlı çıktığında duruyor ve yolunu kolayca buluyor. Asansör kullanması gerektiğinde ise bulunduğu kat bilgisini, Saha Robotik’in geliştirip asansör kabinine entegre ettiği elektronik karta göndererek, asansöre çağrı sinyali iletiyor. Asansör kartı aracılığıyla asansörün hangi katta olduğunu, doluluk oranını ve kapısının açılma-kapanma anı gibi bilgileri okuyabiliyor. Asansörle sürekli haberleşerek bulunduğu kata geldiğinde biniyor ve gideceği kata gelince de inerek hedef konuma ilerliyor.