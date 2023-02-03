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Hepsiburada’da Samsung Galaxy S23 Serisi Özel Fırsatlarla Satışa Çıktı 

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği yeni Samsung Galaxy S23 Serisi’ni lansmana özel avantajlarıyla satışa sundu. Samsung’un 1 Şubat akşamı gerçekleştirdiği “Galaxy Unpacked” etkinliğinde duyurduğu yeni Galaxy modelleri, Hepsiburada platformunda sunulan avantajlarla sahiplerini bekliyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 03 Şubat 2023
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Akıllı saat hediyesi ve vade farksız 3 taksit imkanı

1-19 Şubat tarihleri arasında Hepsiburada satıcılı Samsung Galaxy S23 veya Samsung Galaxy S23 Ultra modellerinden satın alanlara, 3 ay vade farksız banka kredisiyle ödeme imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında yeni telefonla birlikte Samsung Galaxy Watch5 akıllı saat de hediye olarak veriliyor.

Lansman Instagram’dan canlı yayınlandı

Samsung’un 1 Şubat saat 21:00’de Galaxy Unpacked canlı yayınıyla birlikte Hepsiburada’nın Instagram hesabına özel bir lansman programı gerçekleştirildi. 1 Şubat’ta Samsung Galaxy S23, Hepsiburada hediye ve ayrıcalıklarıyla satışa sunuldu.

 

Detaylı bilgi için: https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/yeni-galaxy-s23-serisi-on-siparise-ozel-firsatlarla-burada

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 03 Şubat 2023
Bir dakikadan az
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