Hepsiburada’da Samsung Galaxy S23 Serisi Özel Fırsatlarla Satışa Çıktı 

Akıllı saat hediyesi ve vade farksız 3 taksit imkanı

1-19 Şubat tarihleri arasında Hepsiburada satıcılı Samsung Galaxy S23 veya Samsung Galaxy S23 Ultra modellerinden satın alanlara, 3 ay vade farksız banka kredisiyle ödeme imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında yeni telefonla birlikte Samsung Galaxy Watch5 akıllı saat de hediye olarak veriliyor.

Lansman Instagram’dan canlı yayınlandı

Samsung’un 1 Şubat saat 21:00’de Galaxy Unpacked canlı yayınıyla birlikte Hepsiburada’nın Instagram hesabına özel bir lansman programı gerçekleştirildi. 1 Şubat’ta Samsung Galaxy S23, Hepsiburada hediye ve ayrıcalıklarıyla satışa sunuldu.

Detaylı bilgi için: https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/yeni-galaxy-s23-serisi-on-siparise-ozel-firsatlarla-burada