Bireysel Deprem Yardımı Yapmak İsteyenler İçin Hepsiburada’dan Deprem Seferberliği

Hepsiburada’dan gelen açıklama şu şekilde:

Deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza yardım malzemeleri yollamak isteyenler için, Hepsiburada olarak ticari amacı olmayan Deprem Seferberlik Sayfası‘nı yayına aldık.

Deprem bölgesindeki güncel ihtiyaçlara göre yenilenen sayfadaki ürünleri vatandaşlarımız indirimli olarak satın aldıktan sonra, bu malzemeleri, AFAD koordinasyonunda çok hızlı biçimde bölgeye ulaştıracağız.

Bağışta bulunmak isteyen yurttaşlarımız şu bağlantıyı ziyaret edebilir: https://www.hepsiburada.com/deprem-seferberligi

AKUT ve AHBAP deprem destek kartlarını da ayrıca 50, 100, 250 ve 500 TL seçenekleriyle vatandaşlarımıza sunuyoruz.

Destek kartları sayfası: https://www.hepsiburada.com/yardim-c-80857140

Hepsiburada olarak vatandaşlarımıza destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağolsun.

Hepsiburada