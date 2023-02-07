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Bireysel Deprem Yardımı Yapmak İsteyenler İçin Hepsiburada’dan Deprem Seferberliği

Depremzedelere yardım göndermek isteyen bireyler için Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı Deprem Yardım Seferberliği kapsamında özel bir sayfa açtı. Kullanıcıların, ticari kaygı güdülmeyen bu sayfadan satın aldıkları malzemeleri Hepsiburada, AFAD koordinasyonuyla deprem bölgesine ulaştıracak.   

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 07 Şubat 2023
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Hepsiburada’dan gelen açıklama şu şekilde:

Deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza yardım malzemeleri yollamak isteyenler için, Hepsiburada olarak ticari amacı olmayan Deprem Seferberlik Sayfası‘nı yayına aldık.

Deprem bölgesindeki güncel ihtiyaçlara göre yenilenen sayfadaki ürünleri vatandaşlarımız indirimli olarak satın aldıktan sonra, bu malzemeleri, AFAD koordinasyonunda çok hızlı biçimde bölgeye ulaştıracağız.

Bağışta bulunmak isteyen yurttaşlarımız şu bağlantıyı ziyaret edebilir: https://www.hepsiburada.com/deprem-seferberligi

AKUT ve AHBAP deprem destek kartlarını da ayrıca 50, 100, 250 ve 500 TL seçenekleriyle vatandaşlarımıza sunuyoruz.

Destek kartları sayfası: https://www.hepsiburada.com/yardim-c-80857140

Hepsiburada olarak vatandaşlarımıza destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağolsun.

Hepsiburada

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 07 Şubat 2023
Bir dakikadan az
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