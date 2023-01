Param, 2022 finansal sonuçlarını ve 2023 hedeflerini açıkladı

217 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı yatırımla Türkiye’deki en değerli fintek şirketi konumunda bulunan Param, herkes için her yerde hayatı finansal teknolojilerle kolaylaştırmak vizyonuyla, Türkiye’den Avrupa’ya açılarak gelirlerinin önemli bir kısmını yabancı para olarak elde etmeyi hedefliyor. İnsan kaynağının yüzde 50’si kadınlardan oluşan Param, 662 olan çalışan sayısını 2023 yılında 1.000 kişiye çıkartmayı hedefliyor.

Toplantının başında Param Grubu ile ilgili bilgiler veren Emin Can Yılmaz, 2015 yılında BDDK’dan elektronik para lisansı alan Param’ın Türkiye’de fintek sektörünün doğuşuna öncülük yaptığını söyledi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Param’ın, sektörümüzün kilometre taşlarını döşeyen, kendinden sonra gelen kuruluşlara ilham veren bir rolü bulunuyor. Sektörde ‘İlklerin Fintek’i’ olarak biliniyoruz. Türkiye’nin ilk Elektronik Para Kuruluşu olmanın yanı sıra, Bankalararası Kart Merkezi’nin de (BKM) banka dışı ilk üyesiyiz. Mastercard ve TROY lisansı alan ilk Elektronik Para Kuruluşu yine Param oldu. TROY, Mastercard, Visa ve Discover kart şemalarıyla kart ihraç etme lisanslarının tümüne sahip tek Elektronik Para Kuruluşu olarak hizmet veriyoruz. Kart Kabul (Acqurier) lisansı alma konusunda da sektöre öncülük yaparken, TR karekod ile işlem yapma imkânı sunan ilk fintek olduk.”

“Sektörün en değerli Fintek’iyiz”

Param’ın, sektörel deneyimi ve potansiyeli ile uluslararası yatırımcıların da gözdesi haline geldiğini ifade eden Yılmaz, şimdiye kadar verdikleri büyük emeğin meyvelerini 2022 yılında topladıklarını söyledi. Yılmaz, aldıkları büyük yatırımı şu sözlerle değerlendirdi: “Yatırımcılarımızın bize olan güveni sonucunda sektörün aldığı en büyük değerleme ile yatırım aldık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) başta olmak üzere CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo Capital’in katıldığı ilk yatırım serimizi tamamladık. 217 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı yatırımla Param, Türkiye’deki en değerli fintek şirketi. Bu gelişme, yenilikçi finansal deneyimler tasarlama yolunda motivasyonumuzu daha da artırdı.”

“Sektörün büyümesinde itici bir güç oluyoruz”

Herkes için her yerde hayatı finansal teknolojilerle kolaylaştırma vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Emin Can Yılmaz şunları söyledi: “Bireysel kullanıcılarımıza kolay, hızlı ve güvenli ödeme ile dijital hesap çözümleri sunuyoruz. Kitle ve kişiye özel çözümler üretiyoruz. Kurumsal kullanıcılarımız ise uçtan uca ödeme ve tahsilat çözümlerimizden yararlanabiliyor. Ürünlerimizi, geliştirdiğimiz teknolojileri diğer finteklerin de kullanımına açarak, sektörün büyümesinde itici bir güç oluyoruz. Günün sonunda tüm faaliyetlerimizle ülkemizin ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz.”

“2022 yılını rekor büyümeyle kapattık”

Emin Can Yılmaz, yenilikçi ürünleri ve çözümleriyle fintek sektörüne öncülük eden Param’ın, 2022 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılını rekor büyümeyle kapattıklarını belirten Yılmaz şunları söyledi: “Kullanıcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisini, başarımızın en büyük kaynağı olarak görüyoruz. 2022 yılının sonunda da oldukça başarılı bir tablo çizdik. Yüklediğiniz kadar harcayabildiğiniz ve harcadıkça anında nakit iade kazanabildiğiniz Param’ın kullanıcı sayısı 5 milyona, kart sayısı 7 milyona ulaştı. Kullanıcı sayımızdaki artışla birlikte Param ile yapılan harcamalar 9,2 milyar TL oldu. Pazar payımız yüzde 33 olarak gerçekleşti.”

Param kullanıcıları 2022’de de harcadıkça kazandı

“Paradan fazlası” mottosuyla hizmet veren Param, nakit iade faydası ile kullanıcıları mutlu ediyor. Kullanıcıların her zaman yanında olduklarını ifade eden Emin Can Yılmaz, “Harcadıkça kazanma deneyimi yaşatan Param, 2022’de de Paramlılara avantaj sağladı. 2021 yılına oranla dağıttığımız nakit iade tutarı yüzde 304 artış gösterdi” dedi. Emin Can Yılmaz, Param ile 2022 yılında sağlanan nakit iadenin 29 milyon TL olduğunu söyledi.

ParamPOS, büyüme trendini 2022’de geliştirerek sürdürdü

Param Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz, Türkiye’nin lider sanal POS çözümü ParamPOS’un finansal sonuçlarını da paylaştı. Düşük komisyon oranıyla, dünyanın her yerinden ödeme alma ve ertesi gün tahsilat imkanı sunan ParamPOS; büyüme trendini 2022’de de geliştirerek sürdürdü. Emin Can Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yılın verilerine kıyasla ParamPOS’un işlem adedi yüzde 144 artarak 109 milyona, işlem hacmi yüzde 175 oranında büyüyerek 37,4 milyar TL hacme ulaştı. Üye iş yerleri sayısında da 63 bine ulaşan markamız, bu alanda da geçen yıla göre yüzde 135 oranında artış gösterdi.”

“Kredim, ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ modelini Türkiye’ye taşıyan ilk marka oldu”

Param, son dönemde dünyada trend olan “Şimdi Al, Sonra Öde” modeline Türkiye’de Kredim markasıyla öncülük yapıyor. Kredim; kullanıcılara esnek, kolay ve hızlı alışveriş kredisi imkânı yaratıyor. Kullanıcılar, özel kredi skoru ölçümü özelliğiyle alışveriş yapmak istedikleri sektörlerde kredi limitlerini öğrenerek işlem yapabiliyor, geri ödemeyi de kendilerine sunulan farklı yöntemlerden biriyle gerçekleştirebiliyor. Emin Can Yılmaz, Kredim markası hakkındaki gelişmeleri şu sözlerle anlatıyor: “Kredim, ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ modelini Türkiye’ye taşıyan ilk marka oldu. Başarıyla geçen tanışma döneminin ardından, 2022’de lansmanımızı gerçekleştirdik. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz bu yenilikçi finansman modeli, beklediğimizin de ötesinde bir ilgi gördü. Kullanıcılar 2022 yılında Kredim ile 246 milyon TL tutarında krediden faydalandı.”

“Geliştirdiğimiz 30’dan fazla ürünü tüm fintek kuruluşlarının kullanımına açıyoruz”

Emin Can Yılmaz, Param’ın yeni markası ParamTech hakkında da bilgiler verdi. Elektronik para ve ödeme kuruluşu lisanslarını alan yeni şirketlerin, tüm teknoloji ihtiyaçlarını ParamTech üzerinden sağlayarak faaliyetlerine başlayabildiğini belirten Yılmaz; “250 kişilik donanımlı teknoloji ekibinin çalıştığı ParamTech, özellikle kart operasyonlarını gerçekleştirebilmeyi mümkün kılan ‘Processing’ ürünüyle fark yaratıyor. Finansal teknolojinin deneyim gerektiren en önemli alanlarından birisi olan ‘Processing’ ile birlikte farklı ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz 30’dan fazla ürünü tüm fintek kuruluşlarının kullanımına açıyoruz” dedi.

“Finrota, şirketlerin finansal teknolojideki rotasını çizmesine yardımcı oluyor”

2021 yılında Param bünyesine dahil olan “Finrota”, Online Tahsilat ve Açık Bankacılık çözümleri geliştiriyor. Finrota, hizmet verdiği alanların erişilebilirliği, dijitalleşmesi ve kolaylaşması sürecinde sektörüne liderlik yapıyor. Finrota’nın bünyesinde; Türkiye’nin en büyük online tahsilat sistemi Netahsilat, Açık Bankacılık çözümleri sunan NetEkstre, Posrapor, E-DBS ve TÖS (Toplu Ödeme Sistemi) ürünleri bulunuyor. Netahsilat, 2022 yılında 147 milyar TL tahsilata aracılık etti.

Param UK ve Param EU ile Türkiye’den Avrupa’ya Fintek Açılımı

Medya mensuplarına Param UK markasıyla ilgili de bilgiler veren Emin Can Yılmaz, 2023’te yurt dışında Param’ın adını daha çok duyurmak istediklerini belirtti. Yılmaz, şunları söyledi: “Param’ın büyüme hedeflerini Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz. Bu nedenle 2022’de Param UK markamızı hayata geçirdik. Şu an Param UK ile İngiltere içerisinde ve İngiltere-Türkiye arasında hızlı ve kolay para transferi sağlıyoruz. Birleşik Krallık’ta yaşayan, banka hesabı açmakta zorlanan ve bankalarla iletişimde sıkıntı yaşayan kullanıcılara Param UK ile destek veriyoruz. Yakında Param TR ile birlikte, Türkiye’den İngiltere’ye de para transferi yapılabilecek. İngiltere’de büyüme ve pazar payımızı artırma çalışmalarımıza ek olarak, yeni yatırımlarla diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Türkiye’den Avrupa’ya teknoloji ihracatımız devam edecek. Avrupa’ya açılarak gelirlerimizin önemli bir kısmını yabancı para olarak elde etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yeni bir Param ekosistemi

Emin Can Yılmaz, 2023’te yeni bir ekosistem kurarak yollarına devam edeceklerini ifade etti. Yeni ekosistemi oluşturan uygulamalarla ilgili de konuşan Yılmaz, şunları söyledi: “Sağladığımız faydaları çoğaltmak istiyoruz. ‘Param Bireysel’ ürünlerimiz ile bireysel kullanıcıların tüm finansal ihtiyaçlarına cevap verecek bir uygulama sunacağız. ‘Param Ticari’ ise ticari işletmeler için gerekli bütün finansal ihtiyaçların toplandığı tek nokta olacak. Bir diğer yeni hizmetimiz ‘Param Next’ servis platformu; finansal çözümleri ve ürünleri anında ve kolay bir şekilde, iş modelinden bağımsız olarak entegre etmeyi sağlayacak. ‘Param Global’ ise İngiltere ve Hollanda merkezli, Avrupalı tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek global finans uygulaması olacak.”

Param’ın alışveriş hacmi hedefi

Emin Can Yılmaz, Param Grup şirketlerinin 2023 yılındaki hedeflerinden de bahsederek sözlerine şöyle devam etti: “İşimizi çok severek yapıyoruz. Bu sevgi ve adanmışlık, başarıyı da beraberinde getiriyor. Her yıl bir önceki döneme kıyasla daha iyi sonuçlar alıyoruz. 2023 yılı için de büyük hedeflerimiz var. Param’ın bireysel ürünleri ile 2022 yılında 9,2 milyar TL olan alışveriş tutarını 2023’te 23 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu yıl ParamPOS’ta ciro hedefimizi 113 milyar TL olarak belirledik.”

İnsan kaynağının yüzde 50’si kadın çalışanlardan oluşuyor

Param’ın büyüme başarısında çalışanların önemli rol oynadığını belirten Emin Can Yılmaz, Param Ailesi’nin 2022 yılında 662 kişiye ulaştığını, insan kaynağının yüzde 50’sinin ise kadın çalışanlardan oluştuğunu vurguladı. Kadın çalışan ve kadın yönetici oranıyla sektöre örnek olmayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: “Kadın çalışan sayısı bakımından, teknoloji şirketlerinin ortalaması dikkate alındığında çok yüksek bir oran yakaladık. Bu oran bizi çok sevindiriyor, çeşitli olduğumuz kadar güçlü olduğumuza inanıyoruz. Sürdürülebilir ve verimli büyümenin, eşitlikçi iş ortamı yaratarak sağlanabileceğine inanıyoruz.” Yeni dönemde istihdamı daha da artırmak istediklerini belirten Emin Can Yılmaz, “2023 yılındaki hedefimiz, toplam 1.000 kişiye istihdam oluşturmak” dedi.

“Net kârımızın yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaştık”

Param’ın insan kaynakları vizyonunu sürekli olarak geliştirdiğini dile getiren Emin Can Yılmaz, çalışanlarına verdikleri desteği şöyle anlattı: “Çalışanlarımızın mutluluğunu ve şirketimizle kurdukları bağlılık ilişkisini önemsiyoruz. Yılın sonunda aldığımız bir kararla, şirketimizin net kârının yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarımızla paylaştık. Param Ailesi’nin her bir üyesi bizim için değerli; onların katkısıyla büyüme yolculuğumuzu sürdüreceğiz.”

Emin Can Yılmaz, 2023’te fintek sektörüne yeni bir soluk getirirken, kullanıcıların hayatına büyük değer katacak ürün, hizmet ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.