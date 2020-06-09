Bosch, dünyanın ilk tamamen açık kamera platformu INTEOX’u pazara sundu

Bosch’un dahili Yapay Zekası (Intelligent Video Analytics) yaygın olarak kullanılan açık işletim sistemi (İS) ile bir araya geldi.

Uygulama, yazılım ve hizmet ekleme özgürlüğü sunarak özelleştirme ve yenilik için tasarlandı.

Bosch’un kalite ilkeleri temel alınan kameralar önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor.

Bosch, güvenlik sektörünü modernleştirmek amacıyla tasarladığı yeni bir kamera platformu olan INTEOX’u tanıttı. Bu türdeki ilk tamamen açık platform olan INTEOX, kullanıcılar, sistem entegratörleri ve uygulama geliştiricilerine inovasyon yapma ve özelleştirme açısından sınırsız özgürlük sağlıyor.

Güvenliğin geleceğini şekillendirme

Dünya giderek artan bir şekilde ağa bağlı hale gelirken, Nesnelerin İnterneti (IoT) kişiler ve işletmeler için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak IoT’nin sağladığı fırsatlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için güvenlik sektörünün değişimi kucaklaması gerekiyor. Bosch, INTEOX ile IoT’nin devasa potansiyelini sergiliyor. INTEOX açık kamera platformu, yaygın olarak kullanılan açık bir işletme sistemi olan üstün performanslı dahili Bosch Intelligent Video Analytics’i, harici yazılım uygulamalarını güvenli bir şekilde ekleme özelliğiyle bir araya getiriyor. Bu yeni güçlü platform, sinir ağı tabanlı analitik, makine öğrenimindeki sonraki adımlar ve Yapay Zeka gibi en yeni teknolojileri destekliyor. INTEOX, uygulama geliştiricilerinin ve entegrasyon ortaklarının, ortak bir dili temel alan sınırsız sayıda yazılım uygulamasını kolayca geliştirmek amacıyla dahili zeka ve özelliklerinden faydalanabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda, sistem entegratörleri, uygulamalar ekleyerek ve bunları INTEOX kameralara kurarak özel ve değişen müşteri gereksinimlerini karşılamak için güvenlik çözümlerini özelleştirebiliyor.

Bosch Video Sistemleri ve Çözümleri iş kolundan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Seiter, “Standart olarak dahili Intelligent Video Analytics ile üstün özellikli sensörler haline gelen INTEOX kameralar, çoğu sektörün sadece hayal edilebildiği çok çeşitli yeni ve karlı yöntemlerle analiz edilip kullanılabilen değerli veriler sağlayabiliyor. Bosch, en yüksek veri güvenliği ve gizlilik koruması seviyeleriyle platformu korumasının yanı sıra Bosch ile çalışmanın getirdiği kalite ve sadelikle destekliyor” diyor.

Açık platform yaklaşımı, yazılım ve uygulamaların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bilgisayar ve cep telefonu pazarında başarılı olduğunu kanıtladı. Örneğin; uygulamalar anında bilgi, iletişim ve bağlantı, daha yüksek çalışma üretkenliği ve yalınlaştırılmış günlük görevler sağlıyor. Bu avantajlar, güvenlik kameralarını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Açık bir platforma sahip olan geliştiriciler, müşterinin işle ilgili sorunlarını gidermek için entegratörlerle birlikte çalışabiliyor.

INTEOX kamera platformu, açık bir IoT altyapısıyla desteklenen MIC, AUTODOME, FLEXIDOME ve DINION sabit ve hareketli kameralardan oluşan tamamen yeni bir ürün yelpazesini destekleyecek. Yeni bir Bosch girişimi olan Security and Safety Things GmbH tarafından geliştirilen bu IoT altyapısı dört temel direği esas alıyor:

Android Açık Kaynak Projesi’ne dayanan ve daha fazla güvenlik için güçlendirilmiş açık bir işletim sistemi

İlgili uygulama bilgilerine erişmek, herkese açık mağazaya göz atmak ve tüm INTEOX kameralar için kullanıma hazır uygulamaları satın almak için bir uygulama mağazası

Uygulama geliştiricileri ve tasarımcılarına uygulama geliştirme ve test etmeye yönelik bilgi ve araçlar sunan bir web portalı

Uygulama ve cihaz durumu istatistiklerini gösteren ve uygulamaların kolay yönetilmesini sağlayan bir cihaz yönetim portalı

INTEOX kameralar, IoT altyapısıyla birlikte, uygulama geliştiricileri, sistem entegratörleri, entegrasyon ortakları ve diğer pazar oyuncularının müşteriye özel uygulamalar oluşturmalarını ve bunları INTEOX kameralara kolayca eklemelerini sağlıyor. Michael Seiter, “INTEOX, bugünkü her şirketin kapsamının ötesindeki yenilikleri destekleyecek. Bu açık kamera platformunun tanıtılmasıyla, tüm güvenlik sektörünün ilerideki büyümesi hızlanacak” diyor.

INTEOX platformunu temel alan ilk kameraların, 2020 Temmuz ayından itibaren piyasaya sunulması bekleniyor.