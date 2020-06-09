Ofis toplantılarını sanala taşıyan profesyonel çözümler

Dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünü yürüten Bircom, yeni normalleşme sürecinde ofislerine dönen kullanıcılarına Microsoft Teams Çözümleri ile profesyonel çözümler sunmaya devam ediyor.

Taşınabilir ses konferans cihazları, kablosuz konferans telefonları, dokunmatik paneller, USB kameralar ve video konferans sistemleri gibi ürünleriyle birden çok katılımcıyı eş zamanlı bir araya getiren Bircom, Microsoft Teams entegrasyonlu video konferans çözümleri ile farklı büyüklükteki kurumların ihtiyaçlarına eksiksiz şekilde karşılık veriyor.

Kesintisiz ses aktarımı

Her büyüklükten ve her sektörden firmaya farklı çözümler sunan Bircom, ofis dışındaki ekip ya da müşterileri ile çoklu görüşme yapmak isteyen kurumlara, Microsoft Teams entegrasyonu ile kesintisiz ses ve kaliteli görüntü konferans çözümü sağlayan Sennheiser’ın Bluetooth özellikli ürünlerini sunuyor.

Ortam gürültüsünden izole etme özelliği

Active Noise Cancellation özellikli kurumsal kulaklıklar, kullanıcıları ortam gürültüsünden izole ederek onlara daha verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Kulaklık üzerinde yer alan Teams entegrasyonu tek bir tuş ile toplantıya katılımı sağlarken aynı zamanda, kullanıcılara Sennheiser’ın şık tasarımı ile konforlu ve özel bir çalışma deneyimi sunuyor.

Yüksek kalite, uygun maliyet

Video konferans, sesli konferans ve kurumsal kulaklık seçenekleri ile hayatı kolaylaştıran Yealink, MVC serisi video çözümleri ile Microsoft Teams toplantılarını çeşitli boyutlardaki toplantı odalarına taşıyor. Dahili ve harici kullanıcılarla sorunsuz ve akıllı bir şekilde buluşmak, bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak için profesyonellerin ihtiyacı olan tüm detayları kapsayan Yealink MVC serisi, ses cihazları ve kameraları sayesinde de mükemmel bir ses ve video kalitesi sunuyor.

Yealink video konferans sistemlerini kullanan firmalar, ekip çalışanları, iş ortakları, proje ekipleri veya müşterileri ile tek bir link üzerinden kolaylıkla iletişim kurabiliyor. İstendiğinde 10 bin kullanıcıya kadar büyütülebilecek bir sistem altyapısına sahip olan bu çözüm kaliteli ses, ekran paylaşımı ve kesintisiz video görüntüsü ile toplantı ve uzaktan eğitimleri mobil hale getiriyor.

Anlık içerik paylaşımı, birden fazla seçenek

Yealink, Teams uyumlu çözümlerinde konferans ve eğitim toplantılarında bilgisayarlardaki içeriklerin katılımcılarla paylaşılabilmesi için birden fazla seçenek de sunuyor.

Hem HDMI hem de Mini-DP girişine sahip bir içerik paylaşım birimi olan Yealink MShare, katılımcıların görüntüye 1080P/30FPS çözünürlükte ulaşmasına yardımcı oluyor. Kullanıcıların dizüstü bilgisayardan içerik paylaşabilecekleri bir diğer seçenek ise kablosuz olarak içerik paylaşımı yapabilen WPP20. Tek bir tuşla içerik paylaşımını başlatan WPP20 aynı adada dört adede kadar birlikte kullanılabiliyor.

Yüksek kalitede ürünleri ve profesyonel çözümleri, kullanıcıları ile buluşturan Bircom, yeni normalleşme sürecinde de yepyeni çözümler sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor.