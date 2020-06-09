Cepten ve tabletten fiş yazdıran POS çözümü

Epson, kompakt mPOS cihazları ailesinin en yeni iki üyesini tanıttı. TM-m30II ve TM-m30II-H modelleri, mağazalar, restoranlar, butik satış noktaları ve konaklama sektöründe, yüksek baskı hızı ve kolay bağlantı özelliklerini bir arada sunuyor. Mağazada az yer kaplayan modeller, herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan mobil cihazlardan baskı yapılabilmesini sağlıyor.

Tüketicinin seçenekleri arttıkça ve satın alma alışkanlıkları değiştikçe, küçük işletmelerin müşterilerle ilişkisi ve işlemlerini yapma biçimi de alışveriş deneyiminin önemli bir parçası haline geldi. Avrupa’nın bir numaralı POS yazıcı üreticisi olan Epson, sürekli genişleyen kompakt mPOS cihazları ailesi için iki yeni ürün daha geliştirdi: TM-m30II ve TM-m30II-H. Gelişmiş işlevsellik ve bağlantı özelliğine sahip olan her iki model de kompakt ve sade tasarımlarının yanı sıra az yer kaplamaları sayesinde, kullanıcının tezgah üzerinde daha fazla alan kazanmasını sağlıyor.

Her iki model de uzman ürün mağazalarında, butik satış noktalarında, küçük restoranlarda, barlarda, kafelerde, şarküteri ve gıda kamyonlarında çalışanların işini kolaylaştırıyor. TM-m30II modeli, kendi kendine sipariş noktalarında bile kullanılabiliyor. Fiş yazıcıları, güvenilir ve kurulumu kolay ‘gönder ve unut’ tipi mPOS çözümleri sunarak bağımsız yazılım satıcılarına (ISV) da imkan tanıyor.

Tableti de şarj ediyor

Epson Europe İşletme Sistemleri Ürün Müdürü Liam Parry, her iki modelin de avantajlarını şöyle anlatıyor: “mPOS yazıcı serimiz, butik mağazalardan gıda kamyonlarına, küçük perakende noktalarından konaklama işletmelerine kadar geniş bir kitleye daha hızlı çalışma fırsatı sunacak. Bağlantı özelliklerinin kullanıcılara daha fazla esneklik sağlaması bizi mutlu ediyor ve TM-m30II-H’nin tablet ‘senkronizasyon ve şarj’ işlevselliği gerçekten etkileyici sonuçlar veriyor. İkonik TM-m30 küpünü aldık ve daha geniş bir kitle için daha çekici hale getirdik.”

Temel özellikler: TM-m30II

– Uygun maliyetli, başlangıç seviyesi bir model (önceki TM-m30 modelinin yenilenmiş versiyonu)

– Az yer kaplayan, sade, şık ve pratik tasarım

– Yüksek baskı hızı: 250 mm/sn

– Sürücü yüklemeye veya güncelleştirmeye gerek kalmadan, istediğiniz mobil cihazdan doğrudan baskı alabilmenizi sağlar

– Termal baskı kafası ve standart otomatik kesici ünitesi

– Kolay kullanım için yeni LED’li bildirimler

– Kağıt azaldı uyarısı sensörü (near end sensor) ve kolay kağıt besleme özellikleriyle verimli kağıt kullanımı

– USB, Ethernet ve isteğe bağlı Bluetooth arabirim seçenekleri.

– Dikey ve yatay kurulum esnekliği

TM-m30II-H (TM-m30II özelliklerine ek olarak)

– Tablet cihaz bağlantısı için ‘Senkronizasyon ve Şarj’ özelliği, tablete tek bir kablo üzerinden güç verilmesini ve veri yazdırılmasını sağlar

– Çevre birimlerini (barkod tarayıcılar, tuş takımları ve teraziler dahil) yazıcıya bağlamak için üç USB A bağlantı noktası

– ePOS cihazı aracılığıyla uygulamalardan çevre birimlerine erişim ve bunların kontrolü

– Epson’un sağlam ve güvenilir tasarım kalitesi

– Akıllı işlevsellik: Sunucu Doğrudan Yazdırma (SDP) ve Bulut (OMS)

Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan Epson TM-m30II ve TM-m30II-H modellerinin Türkiye’de yılın sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.