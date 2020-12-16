Cyberwise ve Innovera’dan siber güvenlik sektöründe dev hamle

Biznet ve Securrent’in birleşmesinden doğan Türkiye’nin lider siber güvenlik firması Cyberwise, sektörün en güçlü oyuncularından Innovera ile bölgesel liderlik hedefleri doğrultusunda, Cyberwise bünyesinde bir araya gelecek.

Türkiye’nin lider siber güvenlik firması Cyberwise, bölgesel liderlik hedefleri doğrultusunda, sektörün en önemli oyuncularından Innovera ile güç birliği yaparak hız kesmeden ilerliyor. Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki en büyük birleşmesini hayata geçirmek için anlaşmaya varan iki firma, anlaşma kapsamında Cyberwise bünyesinde bir araya gelerek müşterileri için uluslararası standartlarda uçtan uca siber güvenlik çözümleri sunmaya ve sektöre değer katmaya devam edecek. Türkiye siber güvenlik alanında gerçekleşen bu önemli gelişme ile bölgesel liderlik hedefine bir adım daha yaklaşan Cyberwise; müşteri tabanını büyütmeye ve yetenek yatırımlarını artırmaya devam edecek.

Hedef, bölgesel liderlik

Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu anlaşma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Cyberwise vizyonunu oluşturduğumuzda siber güvenlik sektöründe dinamikleri değiştireceğimizi ve bunu büyük bir hızla hayata geçirmek istediğimizi belirtmiştik. Bu çerçevede sektörün önemli oyuncularından Innovera ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hedeflerimizin örtüştüğünü gördük ve güçlerimizi birleştirmek üzere anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya göre iki firma Cyberwise bünyesinde bir araya gelecek. Innovera’nın da aramıza katılımı ile hem Türkiye’deki hem de bölgedeki konumumuzu daha da sağlamlaştırma ve genişletme yolunda büyük bir adım atmış olacağız. Cyberwise olarak ulaştığımız müşteri portföyümüzü, sunduğumuz çözümlerin çeşitliliğini ve ürün geliştirme kabiliyetlerimizi sürekli geliştirirken, hedeflerimiz doğrultusunda birleşme ve satın alma yatırımlarımız devam edecek.”

Bu anlaşmanın Türkiye siber güvenlik sektöründe bu ölçekte gerçekleşen en büyük birleşme olacağını ifade eden Innovera Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Tora: “2019 yılı başında kendimize hedef olarak koyduğumuz ‘Bölgesel genişleme ve inorganik büyüme’ stratejimiz doğrultusunda uzun zamandır çalışmaktaydık. Atılan bu adım ile her iki firmanın tüm paydaşları; çalışanları, müşterileri ve iş ortakları açısından çok olumlu sonuçlar doğacağına inanıyoruz. Birbirini tamamlayan bu iki firmanın güçlerini birleştirmesi ile ilk hedefimiz, siber güvenlik alanında Türkiye’nin en geniş uzman kadrosuna, en geniş ürün ve hizmet ağına, en güçlü ekonomik yapısına sahip firmayı oluşturmak olacak. Hedef siber güvenlik alanında sadece Türkiye’nin değil bölgenin en büyük gücü olmak. Süreçte M&A danışmanımız olarak çalışan Core Finans ve emek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

İki şirket arasında 4 Aralık 2020 tarihinde imzalanan anlaşma ile süreç resmen başladı. Her iki şirkette de iş süreçleri mevcut haliyle 1 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Rekabet Kurumu onayının ardından süreç tamamlandığında Cyberwise çatısı altında harmonizasyon sürecine başlanacak.