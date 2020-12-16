Mobilyada dokunma refleksi kırıldı

Kelebek Mobilya, pandemide aktif hale getirdiği sanal mağazasında mimarlarla müşterilerinin canlı bağlantı kurarak evlerini tasarlamalarına fırsat tanıyor.

Pandemi ile gelen karantina süreciyle birlikte tüketicinin online alışverişe yönelmesi, mobilya sektöründe dokunarak ve deneyimleyerek satın alma refleksini kırdı. Bu durum, öncü mobilya markalarının dijital yatırımlarını hızlandırdı. Sektörde ilk dijitalleşme adımını atan kuruluşlardan Kelebek Mobilya, Covid-19 süreciyle birlikte görüntülü arama ile alışveriş kanalı kurdu. Kişiye özel randevulu hizmet dönemini başlatırken, sanal mağazada müşterinin evini tasarlamasına fırsat tanıdı. Dijitalleşme adımlarıyla Kelebek Mobilya, 1 milyon 450 bin kullanıcısıyla birlikte kitlesel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Pandemi süreci tüketici alışkanlıklarını değiştirirken, üretici ve satıcıların da müşteriye ulaşma kanallarını zenginleştirdi. Özellikle mobilya sektöründe ürünleri yerinde deneyimleme veya dokunma üzerine kurulu geleneksel satın alma refleksi, pandemide yerini online alışverişe bıraktı. Dünyanın 13. büyük üreticisi olan ve 500 bin kişiyi istihdam eden Türk mobilya sektörü de, bu süreçte e-ticaret adımlarını hızlandırdı, pazarlama kanallarını çeşitlendirdi.

Sektörde ilk dijitalleşme adımlarını atan kuruluşlardan Kelebek Mobilya, Covid-19 süreciyle birlikte görüntülü arama ile alışveriş kanalı kurdu ve kişiye özel randevulu hizmet dönemini başlattı. Aktif hale getirdiği online mağazasında müşterinin evini tasarlamasına fırsat tanıyan Kelebek Mobilya, son dönemde 1 milyon 450 bin kullanıcıya ulaşarak, kitlesel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Pandemi süreci mobilya satın alma şeklini değiştirdi

Kelebek Mobilya Marka Müdürü Serkan Kaplan, Türkiye’nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek Mobilya’nın hızla değişen piyasa koşullarına adapte olarak dünya standartlarını yakaladığını söyledi. Dijitalleşmenin küresel ve kitlesel markalaşmanın temel koşulu olduğunu ifade eden Serkan Kaplan, pandemiyle öne çekilen bu trendin geleceği inşa edeceğini öngördüklerini ifade etti. Bu bağlamda gerekli adımların şimdiden atılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Kaplan, konuyla ilgili operasyonları hakkında şu bilgileri verdi: “Pandemi süreci ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları mobilya sektörüne de hızlı bir biçimde yansıdı. Tüketiciler alışveriş deneyimlerini evden çıkmadan, insanlarla temas halinde olmadan, daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay biçimde gerçekleştirmek istediler. Kelebek olarak bu dönemde ilk etapta whatsapp üzerinden online mağaza hizmetimiz ile birlikte kişiye özel randevulu hizmet imkanlarını başlatmış olduk. Gördüğümüz ilgi üzerine, tüketicilerimizin imkanlarını genişletmek istedik ve mevcut web sitemizde “evini kendin tasarla” uygulamasını aktif ettik. Bu uygulama ile kullanıcılar evlerini diledikleri şekilde Kelebek ürünleri ile tasarlayabiliyor. Yine uygulama üzerinde mağazalarımız ve iç mimarlarımızla bağlantıya geçerek ücretsiz mimari hizmetlerimizden destek alabilen kullanıcılar, beğendikleri ürünleri web sitemizden online olarak satın alarak alışverişlerini tamamlayabiliyor. Diledikleri taktirde sanal mağazamızdan 3D olarak ürünlerimizi ayrıntılı inceleyebiliyor ve sanal mağaza üzerinden mimarlarımızla konferans görüşmeler gerçekleştirebiliyor.”

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısı 1 milyon 450 bin üzerinde

Web sitesinin etkileşimi hakkında bilgi veren Serkan Kaplan, ilerleyen süreçlerde bu oranın kademeli şekilde daha da artacağını da belirterek “Son dönemde sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısı 1 milyon 450 bin üzerinde. E- ticaret dönüşüm oranı ise katlanarak büyümeye devam ediyor. Dijital mecranın olanakları hem üretici hem de tüketici nezdinde oldukça zengin. Biz de kurum olarak bu olanakları sürekli iyileştirme gayretiyle operasyonlarımıza entegre ediyoruz.”

Kelebek Mobilya bayi kanalında online – offline 7/24 satış dönemi

Kaplan, Kelebek Mobilya olarak e-ticaret operasyonlarını bayiler üzerinden yürüttüklerinden dolayı bayilere 7/24 satış imkanı yarattıklarını ve online+offline ciroların artık bayi tarafında da birlikte konuşulmaya başladığının da altını çizdi.