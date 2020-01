Dayanıklı mobil bilişim cihazını doğru seçmek, mobil çalışanların verimliliğini artırmak için çok önemli

Panasonic, mobil çalışanlarının verimliliğini ve yarattıkları etkiyi iyileştirmek isteyen BT alıcılarına mobil bilişim cihazını tercih ederken yardımcı olmak için oluşturduğu Time To Do More araştırmasını yayınladı.

Dünyadaki mobil çalışanların ihtiyaçlarının tümünü birden karşılayacak bir cihazın olmadığını belirten Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, “Zorlayıcı doğal koşullarda görev yapan farklı mobil çalışanlar var. Bu mobil çalışanlara yardım etmenin yolu da görevlerini daha hızlı yapmalarına yardımcı olacak ergonomik ve fonksiyonel tasarıma sahip olan ve ihtiyaçlarını karşılayan mobil bilişim cihazları oluşturmaktan geçiyor” dedi.

Araştırmada mobil cihaz alıcılarının bir çözüm üzerinde karar kılarken ve çalışanlarının daha fazlasını yapacak zaman kazanmalarına yardımcı olurken göz önünde bulundurması gereken önemli konular yer alıyor. Bu konular arasında aşağıdakiler yer alıyor.

Güvenilirlik

Sektörün ortalama hata oranının yüzde 18 olduğu ve onarım dahil kullanılamayan her cihazın ortalama 2.800 avro maliyet yarattığı göz önünde bulundurulduğunda cihazın hata oranı mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Entegre uygulamalar

Barkod okuyucular ve termal kameralar gibi entegre uygulamalar, mobil çalışanların üretkenliğini artırabiliyor.

Gün ışığında görülebilen ekranlar

Parlak güneş ışığında bile okunabilen ekranlar gibi doğru ekran seçimleriyle okuma süresi yüzde 25’e kadar azaltılabiliyor.

Ergonomik tasarım

Uzman tasarımlar da üretkenliği artırıyor. Mesela cihazın iki tarafında da bulunan tarayıcı aktifleştirme tuşları, verimliliği yüzde 13’e kadar artırabiliyor.

Bu araştırma farklı endüstriyel sektörlerdeki şirketlerin üretkenliği ve verimliliği artırmak için dayanıklı mobil bilişim cihazlarını nasıl kullandığına dair Avrupalı kurumlara faydalı örnekler de sunuyor.

Jan Kaempfer, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu araştırma, mobil cihaz alıcılarının gerekli ergonomiyi, tasarımı, fonksiyonu göz önünde bulundurmalarına ve mobil çalışanlarıyla uyum içinde çalışacak bir cihaz sunmalarına yardımcı oluyor. Kullanması kolay, hızlı, etkili ve uzun süre çalışabilen bir cihaz sayesinde çalışanlar, düşünmek, inovasyon yapmak, öğrenmek, eğitim almak, yaratmak veya ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek gibi onlar için önemli olan şeylere daha fazla odaklanmalarını sağlayacak özgürlük sunuyor.