Dergilik kullanıcıları Haziran’da GB kazanmaya devam ediyor

Türkiye’nin en kapsamlı dijital yayıncılık platformu Dergilik, Haziran ayında da okuyucularına kazandırmayı sürdürüyor. Ay boyunca uygulama üzerinden okunan 20 makale ve dinlenen 20’şer adet makale ile podcast 2 GB internete dönüşüyor.

Türkiye’nin dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına uygulamanın özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda GB kazanma şansı sunuyor. Uygulama Mayıs ayında başlattığı hediye GB kampanyasını bu ay ikiye katladı. Haziran ayında uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20’şer adet makale ile podcast dinleyen kullanıcılara 2 GB internet hediye edilecek. Toplamda 60 aksiyonu tamamlayan kullanıcılar hatlarına tanımlanan 2 GB internet hediyesini 6 saat içinde Dergilik uygulaması dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanabilecek.

Hizmete sunulduğu günden beri Dergilik üzerinden toplamda 5.3 milyon makale dinlenirken son üç ayda dinlenen podcast sayısı 2 milyona ulaştı.

Dergilik’te podcast deneyimi

Yenilikçi özelliklerle kendini geliştirilmeye devam edilen Dergilik, son dönemin popüler dijital medya ürünlerinden podcast’i özellikleri arasına ekledi. Mart 2021 itibariyle kullanıcılar uygulama içine eklenen podcast dinleme özelliği ile daha zengin bir deneyim yaşıyor.

Kişisel gelişim bölümleri en çok tercih edilen podcastler arasında yer alırken ‘kendine iyi davran’, ‘organik beyinler podcast’ ve ‘herkes farklı ve özeldir’ en çok dinlenen kanallar arasında yer alıyor.

Yüzlerce yazı ‘Sesli Makale’ özelliğiyle dinlenebiliyor

Dergilik’in geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Sesli Makale’ özelliği de büyük ilgi görüyor. Binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturan Dergilik’te editörler tarafından seçilen makaleler Mart 2020’denbu yana yapay zeka tarafından seslendiriliyor. Kullanıcılar, makalelerin yanında bulunan ‘oynat’ butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabiliyor.

Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar kaliteli içerikleri yalnızca okumakla kalmıyor, aynı zamanda dinleme imkanına da kavuşuyor.