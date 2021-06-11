Trend Micro, Güvenlik Çözümlerinde Data Market’le İş Birliğine Gidiyor

Data Market’le iş birliğine giden Trend Micro, MSP modeliyle ileri düzey güvenlik çözümlerini orta ölçekli işletmelerle buluşturuyor

Bulut güvenliğinde dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, küçük ve orta ölçekli şirketlerin ileri düzey güvenlik çözümlerini uygun maliyetlerle kullanabilmeleri ve güvende kalmaları için bilişim alanında Türkiye’nin önde gelen sistem entegratörlerinden ve çözüm sağlayıcılarından Data Market’le iş birliğine gidiyor. Bu iş birliğiyle Data Market, Trend Micro’nun ileri düzey güvenlik sağlayan “Worry-Free Services” güvenlik çözümünü yönetilen hizmet modeliyle Türkiye’deki orta ölçekli şirketlerle buluşturuyor. Trend Micro’nun işletmelerin ihtiyaçlarına göre dört farklı paketten oluşan güvenlik çözümü, Yönetilen Hizmet Sağlayıcı (MSP – Managed Service Provider) modeliyle aylık abonelik şeklinde işletmelerin kullanımına sunuluyor.

Aylık abonelik modeliyle sunulan hizmet müşterilere hem finansal hem de teknik açıdan birçok avantaj sağlıyor. İlk yatırım maliyetini ortadan kaldıran model, müşterilerin en iyi ve en güncel güvenlik hizmetlerine sahip olmalarına olanak tanıyor. İşletmelerin siber güvenlikle ilgili teknik personel ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Güvenlik süreçleri ve politikaları işetme adına Yönetilen Servis Sağlayıcı tarafından yönetiliyor. Bu sayede işletmeler güvenlik için fazladan çalışan kaynağı ayırmak zorunda kalmıyor ve asıl işlerine odaklanabiliyorlar. Kaynaklarını ve zamanlarını bu asıl işlerine ayırabiliyorlar.

Trend Micro Bölgesel Kanal Yöneticisi Mehmet Dağdevirentürk “Pandeminin başlamasıyla birlikte son bir yıl içinde siber saldırılarda büyük bir artış yaşandı. Yetkin güvenlik çalışanlarına sahip olmayan ve güvenlik çözümlerine yeterli bütçeyi ayıramayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için güvenlik, çok kritik bir sorun haline geldi. Trend Micro olarak bu sorunları ortadan kaldırmak için güvenlik çözümlerimizi yönetilen hizmet modeliyle uygun maliyetlerle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunuyoruz. Data Market ile olan bu iş birliğimiz sayesinde Türkiye genelinde tüm küçük ve orta ölçekli işletmeler güvenlik çözümlerimizi en uygun maliyetlerle en etkin bir şekilde kullanabilecekler” dedi.

Data Market Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Barış Erolcay, “Yönetilen hizmet olarak siber güvenliğin geleceğini şekillendiren şirketlerden biri olan Trend Micro, işletmelerin siber güvenlikle ilgili tehditlere ve internet üzerinden gelebilecek tehlikelere karşı güvende kalmalarını sağlayan yeni nesil güvenlik çözümleri sunuyor. Aylık abonelik ve kullandıkça öde şeklinde hizmet kiralama mantığıyla çalışan bu hizmet sayesinde işletmeler herhangi bir ön yatırım yapmadan nakit akışlarını kolayca dengelerken sınıfının en iyisi güvenlik çözümlerine sahip olacaklar. Müşterilerimize bu güvenlik çözümü kapsamında uç nokta güvenliği, e-posta güvenliği, anlık tehdit tespiti ve anlık müdahale ile 7/24 güvenlik operasyon merkezi hizmeti sunuyoruz.

Bu iş birliği çerçevesinde anlık siber istihbaratı paylaşımını müşterilerimiz için maksimum seviyeye çıkarmayı ve veri sızıntı vakalarını minimize etmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğimiz güvenlikle ilgili sıkıntılar yaşayan orta ölçekli işletmelere büyük bir fırsat sağlayacak” dedi.

Yönetilen hizmet kapsamında sunulan çözümler işletmelere üst düzey güvenlik sunuyor

İşletmelere gelişmiş tehditlere karşı ileri düzey koruma sağlamak için özel olarak tasarlanan Trend Micro Worry-Free Services kapsamında Worry-Free Services, Worry-Free Services Advanced, Worry-Free EDR ve Worry-Free XDR olmak üzere dört farklı paket bulunuyor. Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma ve davranış analizi, önleyici ve çalışma zamanı makine öğrenimi, güvenlik açığı koruma ve sanal yama, tam disk şifrelemesi, uygulama denetimi, entegre uç nokta veri kaybı önleme, cihaz denetimi, Web güvenliği, web itibarı ve URL filtreleme, mobil güvenlik ve mobil cihaz yönetimi, Windows, macOS, iOS ve Android desteği yer alıyor.