Dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu

İşletmelere yönelik tasarlanmış ilk dijital toplantı içi asistanı olan Cisco’nun “Webex toplantıları için yeni Webex Asistanı” toplantıları dijital hazinelere dönüştürüyor. Yapay zekâ ile çalışan akıllı ses özellikleri ile donatılan Webex Asistanı, konuşulanları gerçek zamanlı olarak alt yazıya döküyor, konuşmacıların isimlerini ekrana yansıtıyor ve toplantı sonrası yapılacakların listesini oluşturuyor.

DAHA verimli ve daha katılımcı toplantılar ister miydiniz? Barselona’da yapılan Cisco Live etkinliğinde Cisco, yalnızca sesinizi kullanarak tam da bunu mümkün kılan yeniliklerini duyurdu. Toplantıda konuşulanları eyleme dönüştürmek için Webex toplatıları çözümüne yapay zekâ ile çalışan yeni akıllı ses özellikleri eklendi. Webex Toplantıları için Cisco Webex Asistanı, Cisco’nun yakın zaman önce satın aldığı Voicea şirketinin teknolojisinden güç alıyor ve Webex toplantılarını adeta birer dijital hazineye dönüştürüyor.

“Sesli komutları algılıyor”

Webex Asistanı, kurumlara yönelik tasarlanmış ilk dijital toplantı içi asistanı. Bu çözüm ile sesli komutlar toplantılardaki olağan aksiyonları otomatikleştiriyor (not alma, toplantıda konuşulanları kelime kelime yazma, toplantı sonrası takip edilecek işleri listeleme vb.) böylece kullanıcılar toplantıya odaklanabiliyor. Yalnızca konuşulanları gerçek zamanlı olarak alt yazıya dökmekle kalmıyor, aynı zamanda Webex’e hangi noktaları vurgulamasını istediğinizi de söyleyebiliyorsunuz.

Kaydedilen konuşmaların deşifreleri sadece toplantıyla ilgili yapılan sistem içi aramalarda değil, diğer toplantılar ile ilgili aramalarda da bulunabiliyor. Ayrıca, toplantı sonrası yapılacakların bir listesi de oluşuruluyor, böylece kimse yapmakla görevlendirildiği işi unutmuyor. Konuşanların konuştukları anda isimlerinin ekranda çıkması da olası karışıklıkların önüne geçiyor.

“Çalışma şeklimizi değiştirecek”

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da yeni Webex Asistanı’nı şöyle değerlendirdi: “Voicea kullanıcıları daha verimli geçen, konuşulanların eyleme dönüştürülebileceği toplantılar sayesinde kullanıcı başına haftada 6 saatten fazla tasarruf ettiklerini bildirdi. Webex kullanıcılarının da benzer sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz. Bu teknoloji, kişiselleştirilmiş deneyim sunabilme yöntemlerimizi ve çalışma şeklimizi kökten dönüştürecek.”

Webex Asistanı’nın avantajları

Daha verimli toplantılar: Konuşulanları eyleme dönüştürmek, katılımcıların daha fazla odaklandığı toplantılar ve daha etkin takip anlamına gelir.

Konuşulanları eyleme dönüştürmek, katılımcıların daha fazla odaklandığı toplantılar ve daha etkin takip anlamına gelir. Memnun kullanıcılar : Ekip üyelerinin katıldığı Webex görüşmelerinde artık kimin toplantı notu tutacağını düşünmeye gerek yok. Webex tutacak. Görüşmeye katılamıyor musunuz? Toplantı sonunda nelere karar verildiğini görmek için sadece toplantıda öne çıkan, vurgulanmış cümlelere bakmanız yeterli. Rakip çözümlere kıyasla kelime hatalarında yaklaşık %20 oranında daha iyiyiz.

: Ekip üyelerinin katıldığı Webex görüşmelerinde artık kimin toplantı notu tutacağını düşünmeye gerek yok. Webex tutacak. Görüşmeye katılamıyor musunuz? Toplantı sonunda nelere karar verildiğini görmek için sadece toplantıda öne çıkan, vurgulanmış cümlelere bakmanız yeterli. Rakip çözümlere kıyasla kelime hatalarında yaklaşık %20 oranında daha iyiyiz. Daha engelsiz işyerleri : Gerçek zamanlı deşifreler ve altyazılar, tüm katılımcıların ve işitme sorunu/engeli olanların toplantılara daha fazla odaklanmasını mümkün kılıyor.

: Gerçek zamanlı deşifreler ve altyazılar, tüm katılımcıların ve işitme sorunu/engeli olanların toplantılara daha fazla odaklanmasını mümkün kılıyor. Pazardaki en güvenli gerçek zamanlı deşifre çözümü: Rakiplerinizi satış tahminlerini görüşeceğiniz toplantıya elbette davet etmezsiniz. Bu yeni çözümle, toplantıda konuşulanların deşifresini göreceklerine dair endişe duymanıza da gerek yok. Cisco, üçüncü kişi ve kuruluşları dahil etmeden kurum içi veri yönetimi hizmeti veren tek işbirliği çözümleri tedarikçisi konumunda.

Yeni Cisco Webex Room USB’si

Cisco’nun Webex’le ilgili duyrduğu ek güncellemelerinden biri de yeni Cisco Webex Room USB’si.

Yeni Cisco Webex Room USB’si, küçük toplantı odaları ve küçük açık alanlar için uygun fiyatta yüksek kalite ve güvenlik özellikleri içeren giriş seviyesi video cihazı. Cihaz, video konferans odaları cihazları konusunda çok tecrübeli olmayan ve maliyet yaratmayan bir çözüm arayan küçük ölçekli işletmeler için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Bir diğer ek güncelleme ise güvenlik başlığı altında. Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketi olan Cisco’nun güvenlik verdiği büyük önem sayesinde kullanıcılar artık Webex Teams verilerinin Avrupa’da mı yoksa ABD’de mi depolanacağına kendileri karar verebilecek.

Şu an için sadece İngilizce destegi sunmakta olan Cisco Webex Assistanı’na, yakın zamanda diğer dil destek paketleri de eklenecek.