Dijitalleşmeye 116 milyon TL destek

KOSGEB’in İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı üçüncü çağrısının sonuçları belli oldu. 278 KOBİ’ye toplamda 116 milyon TL destek verilecek. İşletmeler, program kapsamında 1 milyon TL’ye kadar destek alabiliyor.

KOSGEB’in İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı üçüncü çağrısı bin 75 başvuru aldı. Yapılan başvurulardan 278’i desteklenmeye hak kazandı. 278 işletmeye yaklaşık 116 milyon TL destek sağlanacak. KOBİ’ler program kapsamında, imalat sanayinde nesnelerin interneti, endüstriyel robot ve akıllı sensör teknolojileriyle, siber güvenlik ve sanal gerçeklik gibi pek çok alanda desteklenecek.

300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL geri ödemeli

Program ile işletmeler, 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL ‘ye kadar destek alabiliyor. Destek, projenin hayata geçmesi için gerekli olan personel, makine, teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50’sini harcama yapılmadan önce ödeyebiliyor. KOBİ’lerin destekten yararlanmak için en az 8, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.

KOBİ’lere destek yüzde 61 arttı

Teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuat danışmanlığı, Ar-Ge mevzuat uygulamaları ve ilgili devlet destek ve teşvik danışmanlığı alanlarında hizmet veren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “KOSGEB’in ilk çağrısı 2019’da gerçekleşti ve 258 KOBİ’ye yaklaşık 72 milyon TL destek sağlandı. İkinci çağrıda destekten faydalanan KOBİ sayısı 396’ya ulaşarak 158 milyon TL destek verildi. Bu yılki çağrı kapsamında bin 75 başvurudan 278’i toplam 116 milyon TL ile desteklenecek. KOBİ’lerin destek programından tam kapsamlı ve verimli şekilde yararlanmaları için yanlarında olacağız. Dijitalleşen KOBİ’lerimizin yenilikçi projelerinin ticarileşmesine katkı sağlayacak tüm süreçlerde uzman kadromuzla gerekli bilgi ve desteği sunacağız.” dedi.