Dünya İnsan Kaynakları Kongresi’nde Bir Türk Kadını: Banu İşçi Sezen

Hindistan’da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, Turkcell Akademi’nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, 3. kez liderlik ödülüne sahip oldu.

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi’nin gelişimine büyük katkı sağlayan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Dünya İK Kongresi’nde, (World HRD Congress) 3. defa liderlik ödülüne layık görüldü. Bu yıl 28. ‘si düzenlenen kongrede Banu İşçi Sezen, “Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider” ödülüne layık görüldü.

Belirlediği stratejiler ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini harmanlayan ve pek çok ilki hayata geçiren ve Turkcell Akademi’nin başarısında büyük katkısı olan Sezen, Dünya İK Zirvesi tarafından daha önce de “İK’da Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın Etkin Lideri’’ olarak görülmüş ve ödülü kucaklamıştı.

“Eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduk”

133 ülkeden yaklaşık 2000’den fazla uluslararası katılımcının yer aldığı bu etkinlikte takdim edilen bu önemli ödül dolayısıyla, gurur duyduğunu belirten Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Turkcell’in dijital operatör olarak sunduğu teknoloji gücü ve bilgi birikimini, eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalarla hayata geçirerek, toplumda fark yaratacak işlere imza attık. Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarımızın takdirle karşılanması bizim için mutluluk verici. Bu başarının temelinde insana, sektöre ve topluma değer katma heyecanımız yer alıyor.

Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdiğimiz eğitimlerle milyonlara ulaştık. Türkiye’de teknolojiyle kadın istihdamını güçlendirmek, teknolojiyi tüketen değil yerli insan kaynağıyla üreten olmak için birçok alana yatırım yaptık. Ekonomide inovasyon ile fark yaratan nesiller yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirdiğimiz “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinde topluma kattığımız değer neticesinde ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, platformumuzu büyütmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle ‘insana’ faydalı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Farklı sektörlerden kadın liderlere ödül veriliyor

Farklı sektörlerden kadın liderlere ödül verilen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi, topluma değer katan isimleri öne çıkarıyor. Çevik bir organizasyon kurmayı gerçek liderliğin işareti olarak tanımlayan organizasyon, değişim ve dönüşümün işlerin daha iyi hale gelmesinde en önemli iki unsur olduğunu savunuyor. Dolayısıyla Dünya Kadın Liderler Ödülleri, dünya rekabetçilik standartlarına göre hükümetleri ve şirketleri ileriye taşıyan modern ekonomik, teknolojik ve yönetimsel metodolojiler geliştiren, stratejik ve ilham veren kadın liderleri seçiyor.