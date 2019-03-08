Samsung’dan Daha İyi Bir Kablosuz Kulaklık: Galaxy Buds

Samsung’un yeni amiral gemi modellerinin tanıtıldığı Unpacked etkinliğinde, önceleri Gear IconX ismiyle lanse edilen kablusuz kulaklık, Galaxy Buds ismiyle tanıtıldı. İşte Galaxy Buds hakkında her şey.

Samsung’un giyilebilir ürün ailesinin yeni üyesi Galaxy Buds, ailenin diğer üyeleri gibi şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle dikkat çekiyor. Hareket halinde olduğu sırada kesintisiz deneyim isteyenlere yönelik olarak gelişmiş özelliklerle tasarlanmış kablosuz kulaklık Buds, kolay kumanda edilebilmesi, net sesi ve kompakt boyutlarıyla kullanıcısına eşlik ediyor.

AKG tarafından geliştirilen sesiyle üstün dinleme deneyimi yaşatan Galaxy Buds, kulaklık takılıyken de ortamı net bir şekilde duymanızı, bu sayede favori müziğinizi dinlerken ortamın farkında olabilmenizi sağlıyor. Adaptif Çift Mikrofon özelliğiyle konuşmanızı karşı tarafa net olarak aktarıyor.

6 saat Bluetooth akışı ve 5 saat çağrı kapasitesi olan Galaxy Buds, 58mAh bataryaya sahip olduğundan 6 saate kadar kullanıcısına ayak uydurabiliyor. Çift pin ile bağlandığı özel kutusu sayesinde 7 saat daha şarj imkânı sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımı sayesinde Galaxy S10’dan hızlı şarj desteği alınabiliyor.

Apple’da bulunan Siri’ye rakip olan sesli asistan Samsung Bixby ile entegre olabilmesi sayesinde akıllı yardımcı, telefonu açmadan da hızlı şekilde etkinleştirilebiliyor. Kısa mesaj gönderimi, arama yapma ve kulaklığın pil ömrünün kontrolü için sadece sesiniz yeterli oluyor. Kulaklık, 8 GB dahili hafızası sayesinde 2.000’e varan şarkıyı hafızasında tutabiliyor. Koreli üretici, bu kulaklık sayesinde kulaklıkta yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.

Galaxy Buds teknik özellikleri

Siyah, beyaz ve kanarya sarısı renk seçeneği bulunan Galaxy Buds’un teknik özellikleri şöyle:

Boyutlar

Kulaklık: 17.5 (W) x 19.2 (D) x 22.3 (H) mm/ Yuva: 38.8 (W) x 70 (D) x 26.5 (H) mm

Kulaklık: 17.5 (W) x 19.2 (D) x 22.3 (H) mm/ Yuva: 38.8 (W) x 70 (D) x 26.5 (H) mm Ağırlık

Kulaklık: 5.6g

Kulaklık: 5.6g Kulaklık/ Yuva: 39.6g

Bağlantı

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Sensör

İvme Ölçer, Yakınlık, Hall, Dokunma, Kulaktan açma/kapama algılama

İvme Ölçer, Yakınlık, Hall, Dokunma, Kulaktan açma/kapama algılama Pil

Kulaklık: 58mAh/ Şarj yuvası: 252mAh

Kulaklık: 58mAh/ Şarj yuvası: 252mAh USB

Type-C

Type-C Hoparlör

8pi Dynamic Driver

8pi Dynamic Driver Uyum

Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB veya üstü

Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB veya üstü Ses

Audio Codec: SBC, AAC, Scalable (Samsung’un özel teknolojisi)

Galaxy Buds fiyatı

Apple AirPods ile rakip olan Galaxy Buds’un dokunarak da kontrol edilebilmesi gibi özellikleriyle AirPods’lara göre daha yetenekli olduğu düşünülüyor. Galaxy Buds’a Galaxy S10 modellerini satın almak için ön sipariş vermeniz durumunda ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Sadece Galaxy Buds satın almayı planlıyorsanız 799 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.