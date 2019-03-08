Samsung’dan Daha İyi Bir Kablosuz Kulaklık: Galaxy Buds
Galaxy Buds teknik özellikleri
Samsung’un yeni amiral gemi modellerinin tanıtıldığı Unpacked etkinliğinde, önceleri Gear IconX ismiyle lanse edilen kablusuz kulaklık, Galaxy Buds ismiyle tanıtıldı. İşte Galaxy Buds hakkında her şey.
Samsung’un giyilebilir ürün ailesinin yeni üyesi Galaxy Buds, ailenin diğer üyeleri gibi şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle dikkat çekiyor. Hareket halinde olduğu sırada kesintisiz deneyim isteyenlere yönelik olarak gelişmiş özelliklerle tasarlanmış kablosuz kulaklık Buds, kolay kumanda edilebilmesi, net sesi ve kompakt boyutlarıyla kullanıcısına eşlik ediyor.
AKG tarafından geliştirilen sesiyle üstün dinleme deneyimi yaşatan Galaxy Buds, kulaklık takılıyken de ortamı net bir şekilde duymanızı, bu sayede favori müziğinizi dinlerken ortamın farkında olabilmenizi sağlıyor. Adaptif Çift Mikrofon özelliğiyle konuşmanızı karşı tarafa net olarak aktarıyor.
6 saat Bluetooth akışı ve 5 saat çağrı kapasitesi olan Galaxy Buds, 58mAh bataryaya sahip olduğundan 6 saate kadar kullanıcısına ayak uydurabiliyor. Çift pin ile bağlandığı özel kutusu sayesinde 7 saat daha şarj imkânı sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımı sayesinde Galaxy S10’dan hızlı şarj desteği alınabiliyor.
Apple’da bulunan Siri’ye rakip olan sesli asistan Samsung Bixby ile entegre olabilmesi sayesinde akıllı yardımcı, telefonu açmadan da hızlı şekilde etkinleştirilebiliyor. Kısa mesaj gönderimi, arama yapma ve kulaklığın pil ömrünün kontrolü için sadece sesiniz yeterli oluyor. Kulaklık, 8 GB dahili hafızası sayesinde 2.000’e varan şarkıyı hafızasında tutabiliyor. Koreli üretici, bu kulaklık sayesinde kulaklıkta yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.
Galaxy Buds teknik özellikleri
Siyah, beyaz ve kanarya sarısı renk seçeneği bulunan Galaxy Buds’un teknik özellikleri şöyle:
- Boyutlar
Kulaklık: 17.5 (W) x 19.2 (D) x 22.3 (H) mm/ Yuva: 38.8 (W) x 70 (D) x 26.5 (H) mm
- Ağırlık
Kulaklık: 5.6g
- Kulaklık/ Yuva: 39.6g
- Bağlantı
Bluetooth 5.0
- Sensör
İvme Ölçer, Yakınlık, Hall, Dokunma, Kulaktan açma/kapama algılama
- Pil
Kulaklık: 58mAh/ Şarj yuvası: 252mAh
- USB
Type-C
- Hoparlör
8pi Dynamic Driver
- Uyum
Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB veya üstü
- Ses
Audio Codec: SBC, AAC, Scalable (Samsung’un özel teknolojisi)
Galaxy Buds fiyatı
Apple AirPods ile rakip olan Galaxy Buds’un dokunarak da kontrol edilebilmesi gibi özellikleriyle AirPods’lara göre daha yetenekli olduğu düşünülüyor. Galaxy Buds’a Galaxy S10 modellerini satın almak için ön sipariş vermeniz durumunda ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Sadece Galaxy Buds satın almayı planlıyorsanız 799 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.