Fitbit Versa, Apple Watch 4’e Karşı: Devlerin Savaşı Başlıyor

Fitbit daha çok sağlık takibi cihazlarıyla tanınıyor ama gibi akıllı kol saati Fitbit Versa olarak tanımlanabilecek ürünler de sunuyor. Apple Watch 4’ün ise bir akıllı kol saati olduğu üzerinde hemen hemen herkes anlaşıyor ama bu ürünün de hatırı sayılır bollukta sağlık uygulamaları bulunuyor.

Tabi, Versa ve Apple Watch 4 arasında fiyatın da ötesinde pek çok fark bulunuyor. Tüm bunlar ışığında, eğer akıllı bir sağlık asistanı aygıtı arıyorsanız ya da ciddi sağlık ve zindelik yetenekleri sunan bir akıllı kol saati arıyorsanız ve bu iki seçenek arasında kararsız kaldıysanız doğru sayfadasınız.

Kafa kafaya tuttuğumuz bu iki giyilebilir akıllı cihazı, ayrıldıkları önemli noktalar ve farklılıklar açısından karşılaştırıyoruz ve edindiğimiz fikirlerin yapacağınız seçimde size yardımcı olmasını umuyoruz.

Fitbit Versa, Apple Watch 4’e karşı: Ekran

Apple Watch 4’ün ekranı iki ayrı boyutta geliyor!

Hem Apple Watch 4, hem de Fitbit Versa kare biçimine yakın ekranlar bulundursa da, Apple Watch 4 daha büyük ekranıyla çabucak dikkat çekiyor. Bu ekran büyüklüğü, modele göre 40mm ve 44mm olabiliyor. Fitbit Versa ise 34mm’lik standart bir ekran boyutuyla geliyor.

Evet, Apple Watch 4’ü seçerseniz ayrıca iki model arasında da bir seçim yapmak durumunda kalıyorsunuz. Fitbit Versa ise böyle bir ayrım sunmuyor. Ekstra ekran alanının genelde bir zararı dokunmasa da, bazı kişiler Versa gibi daha ergonomik bir aygıtı tercih etmek isteyebilir.

Versa’nın ekranı Watch 4 ile karşılaştırıldığında daha kıvrımlı bir biçime sahip olduğu görülüyor

Versa’nın sahip olduğu ekranın köşeleri, Watch 4’e göre biraz daha kıvrık ve çerçevesi de biraz daha büyük. Fakat iki aygıt da, 1.000 nite kadar çıkabilen renkli ve parlak birer ekrana sahip.

Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer husus da, Apple Watch 4’ün ekranının daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olması. Bu çözünürlük derinliği 40mm’lik modelde 324 x 394 ve 44mm’lik modelde 368 x 448 piksel. Fitbit Versa’nın çözünürlüğü ise 300 x 300 piksel.

Fitbit Versa, Apple Watch 4’e karşı: Tasarım

Apple Watch 4 tarz sahibi!

Fitbit Versa’nın ekran boyunu seçemiyor olabilirsiniz ama bu aygıtla beraber, biri ufak diğeri büyük iki kayış geliyor. Gerçi aynı şey Apple Watch 4 için de geçerli ve bu sayede iki ürün kullanıcıları da bileklerinin kalınlığı yüzünden endişelenmeleri gerekmiyor.

Versa’nın kayışı sade, plastik ve spor yapmak için ideal. Moda duyarlılığınız varsa, ayrı olarak satılan gösterişli kayışları da tercih etmek isteyebilirsiniz. Versa’nın ayrıca bir ‘Özel Sürümü’ bulunuyor ve gerçekten de özel bir dokuma kayışla geliyor.

Apple Watch 4 cephesinde de farklı ve gösterişli kayış seçenekleri bulunuyor.

Bunlar arsında silikon alternatiflerden Milano ipeği imliğine kadar pek çok çeşit bulmak mümkün. Fakat kayış deyip geçmemekte fayda var çünkü bunların bazıları oldukça pahalı olabiliyor.

Görünüm

Aygıtların gövdelerinden bahsedecek olursak; Versa, eloksallı alüminyumla kaplanmış bir gövdeye sahip. Bu sayede oldukça hafif olan Versa, ayrıca kolunuza konforlu bir biçimde oturuyor. Fakat tüm bunlar, bu akıllı kol saatini sıradan görünümünden kurtarmaya yetmiyor.

Diğer taraftan Apple Watch 4 ise paslanmaz çelik ve alüminyum seçenekleri bulunduruyor. Bu sayede Watch 4, üst düzey ve pahalı bir aygıt hissi uyandırıyor.

Fitbit Versa, Apple Watch 4’e karşı: Sağlıklı Yaşam

Versa pek çok takip işlevine sahip.

Eğer bu bölümü atlamadıysanız muhtemelen sağlıklı yaşam fonksiyonları sizin için önemli bir unsur teşkil ediyordur. Kararsızlar için iyi bir haberimiz var; iki aygıt da bu konuda oldukça iyi.

Fitbit Versa 50 metreye kadar su geçirmiyor ve yüzme etkinliğinizi (turlar ve süreleri dahil) takip edebiliyor. Ayrıca koşma, pedal çevirme ve ağırlık kaldırma seçeneklerinin bulunduğu farklı 15 tür egzersiz için takip ve yönetim sağlıyor.

Versa kalp atışınızı takip eden bir işlevin yanı sıra, uyku izleme, rehberli nefes alıp verme egzersizi ve adım sayma, etkin dakikalar, yakılan kaloriler gibi genel günlük aktivitelerinizi takip ediyor.

Koşu esnasında durduğunuz zaman bunu alıgılayan Versa, otomatik olarak takibi de duraksatıyor ve tekrar koşmaya başladığınızda takibe devam ediyor. Versa’nın bu konuda en önemli zayıf noktası bir GPS alıcısı bulundurmaması. Versa’yı akıllı telefonunuza bağlayarak GPS özelliği kazandırabilirsiniz fakat bunun için telefonunuzu yanınızda bulundurmanız gerekecek.

Apple Watch 4 de sağlıklı yaşam özellikleri takibi

Apple Watch 4, 50 metre derinliğe kadar su geçirmiyor ve yüzme egzersizinizi takip edebiliyor. Kalp atışınızı da takip eden saat, başta GPS ve kendiliğinden egzersiz tespiti olmakla beraber; koşma, pedal çevirme, yoga ve kuvvet antrenmanlar gibi çeşitli tipte egzersizleri takip edebilme kabiliyeti bulunduruyor.

Sağlıklı yaşam araçları üzerine yoğunlaştığımızda bu iki akıllı kol saati de pek çok ortak özellik paylaşıyorlar ama GPS sizin için gerçekten önemliyse, Apple Watch 4’ün ciddi avantaj sunduğunu belirtmek gerekiyor.

Fitbit Versa, Apple Watch 4’e karşı: Pil ve diğer özellikler

Apple Watch 4’ü şarj aralarında iki gün kesintisiz kullanabiliyorsunuz.

Fitbit’e göre Versa tek şarjda 4 gün kesintisiz idare edebiliyor. Pratikte ise bunun 3 gün ve bazen de 4 gün olduğunu görüyoruz. Bu arada Apple Watch 4’ün de söylenene göre 18 saat idare etmesi gerekiyor ama incelememizde şarj ömrünün nadiren ikinci güne sarktığını görüyoruz.

Yani Apple, akıllı kol saatinin pil ömrü konusunda daha düşük bir değer sunarken, Fitbit ise tam tersine pil ömrünü gerçeğe nazaran abartıyor. Tabi bu sürelerin kullanım yoğunluğuna göre değiştiğini söylememize gerek yok sanıyoruz. Mesela, sürekli GPS kullanımı durumunda Apple Watch 4’ün pil ömrü önemli bir darbe alıyor.

İki akıllı saat de temassız ödeme yapabiliyor

Ek özelliklere değinecek olursak, Fitbit Versa en çok mesajlaşma, sesli görüşme ve takvim etkinlikleri gibi akıllı telefon bilgilendirmelerinin yanı sıra Fitbit Pay aracılığıyla temassız ödeme sağlayan NFC özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca kişiselleştirilebilen saat yüzleri, müzik depolamak için alan ve iyi tasarlanmış bir telefon uygulaması da dikkate değer özelliklerden.

Apple Watch 4 de temassız ödeme, müzik ve akıllı telefon bilgilendirmeleri destekliyor. Saat yüzleri konusunda biraz seçenek sıkıntısı olsa da orada da bolca kişiselleştirme seçenekleri bulunabiliyor.

Ayrıca Apple Watch 4 için geliştirilmiş daha fazla uygulama bulunuyor ve bu da pek çok kişi için önemli bir avantaj olabiliyor. Wi-Fi’a ya da telefon bağlantısına bel bağlamak istemiyorsanız, Apple Watch 4’ün hücresel bağlantı seçeneği sunan bir sürümü de bulunuyor.

Fitbit Versa, Apple Watch 4’e karşı: İşletim Sistemi ve güç

Apple Watch 4’ün watchOS 5’i var

Fitbit Versa; sağlıklı yaşam üzerinde yoğunlaşan, detaylarınızı bir çırpıda görmenizi sağlayan ve pek çok kişiselleştirme seçeneği sunan Fitbit OS işletim sistemiyle çalışıyor.

Apple Watch 4 ise watchOS 5 ile çalışıyor ve bir Digital Crown gibi faydalı menü seçenekleri bulunduruyor. Ayrıca saatin yüz kısmına ufak uygulamacıklar da ekleyebiliyorsunuz.

Fitbit henüz Versa’nın kesin teknik özelliklerini paylaşmış değil ama Apple Watch 4’ün, çift çekirdekli Apple S4 yonga setine ve 16GB’lık depolama alanına sahip olduğundan eminiz. Apple Watch 4 muhtemelen daha güçlü bir akıllı kol saati fakat incelememizde Fitbit Versa’nın herhangi bir performans problemiyle de karşılaşmadık. Versa gayet hızlı tepki veriyordu ve akıcı bir şekilde çalışıyordu.