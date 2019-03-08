Samsung, Galaxy Fold İle Sıra Dışı Bir Deneyim Yaratacak!

Samsung, ilk Galaxy telefondan on yıl sonra Galaxy Fold ile kendi deyimiyle telefonun şeklini değiştirmekle kalmadı, geleceğin şeklini de değiştirdi. Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı, reklam filmiyle bile büyük heyecan uyandıran katlanabilir özellikli telefon, ABD’nin San Francisco şehrinde 10. yıl etkinliğinde tanıtıldı. İşte 2019’a damgasını vuracak teknoloji, Samsung Galaxy Fold ve vaat ettikleri.

Akıllı telefon sektörünün dönüm noktası olarak görülen katlanabilir telefon, Samsung’dan önce ZTE gibi alternatif üreticiler tarafından da denenmişti. Güney Koreli firma, 20 Şubat’ta Galaxy S10’un tanıtıldığı Unpacked etkinliğinde Galaxy Fold’u ortaya çıkardı. GittiGidiyor olarak yerinde izlediğimiz bu etkinlikte, esnek bir ekran paneli değil de tam ortadan ikiye ayrılan bir gövde tasarımı olan Galaxy Fold, ince uzun bir ekran deneyimi sunma vaadiyle tüm dünyaya duyuruldu.

Çarpıcı özelliklere sahip bir cihaz

Galaxy F adıyla da tanınan, Samsung’un katlanabilir telefonu, söylenene göre; çok fazla işlevi (video izlemek, oyun oynamak) aynı anda yerine getirmek için tasarlanmış. Hem tablet hem telefon olarak kullanılabilen telefonun aynı anda üç aktif uygulamayı açmaya imkan tanıyor. Cihazın ekranındaki polimer katman, bükülme sonucu kırılmaya karşı dayanıklı.

Uygulama sürekliliği özelliği sayesinde açılış ve kapanışta uygulamalar otomatik olarak kaldığınız yerden gösteriliyor. Bu yönleriyle Galaxy Fold, ekran ve menteşe sistemiyle iddialı. AKG ile işbirliği içindeki Samsung, bu modelinde üst düzey ses deneyimi sağlıyor. Telefon normal bir şarj cihazına bağlıyken, kablosuz güç paylaşımı sayesinde hem kendini hem de ikinci bir cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Üstelik hızlı şarj desteği de bulunuyor.

S10 modelleri ile beraber gelen ve tasarım ve performans konusunda dikkat içen telefondaki çarpıcı teknik özellikler ise şöyle:

Cihaz, 7.3 inç büyüklüğünde AMOLED panelli sonsuz ekrana sahip. Çözünürlüğü QXGA+ ve 4.2:3 oranındayken kapağın ekranı, 4.6 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlükte.

7nm üretim süreci ile üretilen sekiz çekirdekli yonga seti ve 12 GB RAM özelliği ile 4,380 mAh kapasiteli sofistike çift batarya sistemi sayesinde kullanıcılara uzun kullanım süresi vaat ediliyor.

Cihazda üç arka tarafta, iki içeride ve bir kapakta olmak üzere toplam 6 adet kamera yer alıyor. Kameralar, telefonun tutuluşuna göre devreye giriyor. Kapak kamerası f/2.2 diyafram değerinde 10 megapikseldir. Arka kamera 16 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde; ön kamera 10 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğündedir.

Cihazda Snapdragon 855 işlemci kullanılıyor. Depolama birimi, . 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB UFS3.0 dahili depolamadır ve microSD kart desteği bulunmuyor.

Galaxy Fold fiyatı ne kadar

Gelelim en merak edilen konuya. Cihazın fiyatı 1980 dolar olarak açıklandı. Galaxy Fold, kapalı haliyle telefona benzemediği konusunda ve fiyatı konusunda eleştiriliyor. Samsung’un da bu model sayesinde satış rekorları kırmayı amaçlamadığı, Apple ve Huawei gibi rakiplerine karşı verdiği bir itibar savaşı olduğu söyleniyor. Galaxy Fold’u satın alamayanlar, Samsung’un başarısını görerek Galaxy S10’a yönelecekler.

Etkinlikte S10’un Türkiye fiyatı açıklansa da aynı etkinlikte tanıtımı yapılan Galaxy Fold’un fiyatı açıklanmadı.

5G desteğine de sahip olacak, standartların dışındaki bu telefonun 2019 yılı süresince sadece 1 milyon adet üretileceği ve talep gelse bile bu rakamdan fazlasının olmayacağı biliniyor. Avrupa satışları 26 Nisan’da başlayacak olan katlanır telefonun, ülkemize ikinci çeyrekte gelmesi bekleniyor.